7,5 Дугласу Сантосу за ключевые решения. 4,5 — провалившемуся Умярову

Разобрали игру всех участников Суперкуб ка.

«Зенит»

Одоевский - 6,0. В первом тайме остался без серьезной работы. Возможно, немного застоялся, рискованно сыграв против Зиньковского, что могло обернуться назначением пенальти. Зато в концовке не дал забить Промесу.

Сутормин — 6,0. Качественно отыграл на своем фланге. Заменен, судя по всему, из-за повреждения.

Алип — 5,5. Проиграл борьбу Соболеву, что едва не обернулось пропущенным голом. Но в дальнейшем вопросов к защитнику почти не возникало.

Чистяков — 6,0. Стабильно держал уровень, сыграв уверенно и надежно. Во многом благодаря ему «Зенит» выигрывал всю борьбу в воздухе в своей штрафной.

Дуглас Сантос — 7,5. Капитан хозяев фактически сделал результат. Первая атака началась с его прохода через пол поля с двумя «стеночками», а второй мяч — результат тонкого паса бразильца.

Барриос — 6,0. Его два просчета при подачах угловых могли завершиться пропущенными голами, но обошлось. В остальном колумбиец играл на своем уровне.

Вендел — 7,0. В очередной раз подтвердил репутацию игрока, который является мотором зенитовской полузащиты и ведет игру команды. Его классный гол — это то, что называют заслуженным успехом.

Кузяев — 7,0. Нагнетал давление справа, создавая там численное преимущество. Его настырность привела к первому — переломному голу. Закрыл фланг обороны после замены Сутормина.

Малком — 6,5. Идеально разобрался в эпизоде, удвоив преимущество «Зенита». Неплохо двигался и обострял игру, но роль первой скрипки не играл.

Клаудиньо — 6,0. Лучший игрок прошлого чемпионата был не так ярок, как в своих лучших матчах. Но запаса мастерства хватило, чтобы стать соавтором гола Вендела.

Сергеев — 7,0. Казалось, форварда надежно прикрыли, а он удивил вратаря блестящим попаданием в «девятку». Да и за мяч по ходу второй голевой атаки здорово зацепился.

Бакаев — 5,5. Перед матчем выход бывшего спартаковца на поле представлялся, как одна из главных интриг, только на поле хавбек появился, когда встреча фактически доигрывалась. Считанное число раз встретился с мячом.

Кассьерра — 6,5. Как и Бакаев, вошел в игру, когда ее судьба была решена. Проявить себя, когда хозяева чуть сбросили обороты, было сложно, но соперник подарил ему первый официальный гол в «Зените».

Круговой — 5,5. Не испортил картины за отведенное ему время.

Мостовой — 6,0. Успел сыграть ключевую роль в четвертой голевой атаке.

Ерохин — б/о.

«Спартак»

Селихов — 5,0. По сути, единственный свой просчет исправил, при счете 0:0 не дав забить Кузяеву. А по пропущенным голам предъявить какие-то претензии вратарю сложно даже при большом желании.

Хлусевич — 5,5. При игре один в один создал массу проблем для Клаудиньо, но все же в целом на его фланге «Зенит» создавал слишком много.

Чернов — 5,0. Произвело впечатление, как эффективно участвовал в высоком прессинге. Однако у своей штрафной периодически терялся при быстрых комбинациях соперника. На мгновение выключился из эпизода, когда Сергеева открывал счет.

Джикия — 5,5. Мог открыть счет после углового, но его удар заблокировали, а в концовке едва не забил, завершая другой корнер. Допустил просчет, пропустив пас за спину на забившего второй мяч Малкома. Вместе с тем несколько раз хорошо страховал партнеров.

Рыбус — 5,5. Поляку было непросто, так как соперник часто перегружал его фланг. Однако сделал все, чтобы проблем в его зоне было меньше, чем на противоположном краю поля.

Денисов — 5,0. Все могло пойти иначе, используй хавбек отличный момент после передачи Промеса. Но он промахнулся, а в третьего голевой атаке не успел перекрыть свою зону.

Умяров — 4,5. Скверный матч полузащитника. Важнейший первый гол — проигранное им единоборство. Частенько не успевал за соперниками, что привело к желтой карточке.

Зобнин — 5,5. Был старателен, но далек от идеала. В каких-то эпизодах, вроде третьей голевой атаки соперника, мог лучше сыграть на подстраховке.

Игнатьев — 5,0. Старался, только это не приносило игре красно-белых остроты. Логично заменен.

Промес — 6,0. Продолжил традицию межсезонья, став самой яркой фигурой в спартаковской атаке. Почти вся острота в игре красно-белых создавалась при активном участии голландца. Опять ушел на позицию «десятки» с выходом Зиньковского, и должен был забивать в концовке.

Соболев — 5,5. Один из самых ярких моментов с его участием — выигранное единоборство на фланге, после чего должен был забивать Денисов. Хорошо цеплялся за мяч, однако у ворот ему развернуться не давали.

Зиньковский — 6,0. Добавил свежести спартаковской игре. Был активен, не ошибался, только переломить ход матча было уже нереально. Многие эксперты сходятся, что нарушение на нем в штрафной «Зенита» тянуло на пенальти.

Литвинов — 4,5. Снова вышел на замену на позицию правого защитника, и вроде бы отыграл свой отрезок достойно. Но все испортила результативная ошибка в простой ситуации в компенсированное время.

Николсон — 5,5. В активности ямайцу не откажешь. Даже находясь не в лучших физических кондициях старался нагнетать обстановку у чужой штрафной.

Пруцев — 5,5. Старательно отработал свой отрезок.

Рассказов — 5,5. Ошибок не допускал, да и игра к его выходу лишилась интриги.