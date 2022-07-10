«Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше. Чувствуем, что мы сильнее всех». Андрей Мостовой — о Суперкубке

«Зенит» обыграл «Спартак» в матче за Суперкубок России (4:0). После игры полузащитник сине-бело-голубых Андрей Мостовой ответил на вопросы «СЭ» — о конкуренции, новичках в команде и главной мечте.

Сыграли дома — это дало небольшое преимущество

— Не устал еще от трофеев?

— Нет, не устал. Радость есть. Может, игра так сложилась. Получилась уверенная победа. Если бы была интрига в матче, эмоций было бы больше.

— Как отнесся к словам «Спартака» о том, что матч за Суперкубок — это корпоратив?

— Честно, не видел эти слова. И так много разного было перед игрой. Не читал особо. Сыграли дома — это дало небольшое преимущество. Мы играем очень уверенно на своем поле.

— Вам самим еще интересно играть в чемпионате, где нет равного по силе конкурента?

— У меня перед игрой была уверенность, что победим. Никаких сомнений даже не было. Как нам это может надоесть? Может, других это задевает. Когда ты победитель, тебе это не надоедает.

— Будете праздновать как-то победу в Суперкубке?

— Воды попьем и спать ляжем. Не знаю еще. Знаю, что Бакаев хотел собрать всю команду и проставиться. Посмотрим, что будет сейчас. Будет сливаться или нет.

— Зелимхан, наверное, что-то кавказское может предложить.

— Шашлыки? Пусть сам готовит. Посмотрим. Думаю, с командой точно соберемся.

— Какие премиальные вас ждут за победу в Суперкубке?

— Перед игрой сказали, что хорошие. Сейчас будем орать, чтобы побольше было.

Андрей Мостовой и Вендел. Фото ФК «Зенит»

Чувствуем, что мы сильнее всех

— Сейчас нет команды, которая способна навязать конкуренцию «Зениту». Ты согласен с этим?

— Не хотелось бы такое говорить. Чувствуем, что мы сильнее всех. Но расслабляться нельзя. Конкуренты есть. Например, «Динамо». Я вообще считаю, что все зависит от стабильности. В «Зените» все очень стабильно. В других командах может по шесть-семь игроков уйти в трансферное окно. От этого появляется негатив — и результаты соответствующие. У нас такого нет. Я в команде три года, ничего нового не происходит. Просто идут точечные усиления. От этого все и получается.

— Нам кажется, «Динамо» не сможет быть стабильным в следующем сезоне.

— У них поменялся только тренер. Непонятно, что с Шиманьски. Но вообще, у них были точечные усиления. Поэтому они и боролись за места в первой тройке.

— Как тебе новые игроки «Зенита»?

— Кассьера сразу влился. Две игры — два мяча. У Родригао только вчера была первая тренировка. А Баку я знал еще давным-давно. Ничего нового.

— Как осваивается Бакаев? Мы часто видим его с Адамовым.

— Да они два сапога пара. Ингуш и чеченец собрались вместе. И ходят везде вместе. Но ничего, все нормально. Бакаев хорошо влился в команду, ибо игроков сборной у нас много.

— Не боишься, что будешь играть меньше? Конкуренция на твою позицию увеличилась.

— В «Зените» в любом случае конкуренция сумасшедшая. Стану еще сильнее. Поэтому «Зенит» и идет на первом месте, ибо можно спокойно набрать два состава игроков. Посмотрим, что будет дальше.

— Была информация, что ты можешь уйти в «Сочи».

— Я видел это. Даже удивился. Может, я чего-то не знаю? Со мной никто ни о чем не говорил. С агентом тоже разговаривал. Посмотрим-посмотрим.

— В январе ты говорил, что был недоволен ситуацией с игровым временем. Как сейчас?

— Пока сезон не начался. Только первая игра прошла. Удивлен, что сыграл сегодня, ибо не должен был. Травму небольшую получил. Нужно время, чтобы посмотреть, как будет складываться ситуация. Пару месяцев есть.

Валерий Карпин и Андрей Мостовой. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Сборная России — это мечта

— Твоя мечта на предстоящий сезон?

— Закрепиться как игрок основного состава. Может, стать лидером команды. Это не мечта, а больше цель.

— Тебе не обидно, что ты пропускаешь второй крупный турнир на уровне сборных не по своей вине?

— Помню об этом, знаю. Что делать? Сейчас уже никуда не деться. Будем ждать, когда что-то изменится.

— Как думаешь, ты когда-нибудь сыграешь на крупном международном турнире?

— Хочется в это верить. Вот это больше мечта уже. Стать основным игроком «Зенита» — это цель. А мечта — это сборная.

— Следил за матчем ветеранов «Спартака» и «Зенита»?

— Да, посмотрел второй тайм. Ностальгия! Все игроки, на которых я смотрел в детстве. Сейчас это наши тренеры, хотя раньше я видел их только по телевизору.

— Аршавин и Кержаков повторили свое празднование — кувырок.

— Да-да! Я не застал первый раз, когда они это в 2001 году сделали. Но много раз видел этот момент. Прикольно получилось. Молодцы, что вспомнили.

— Что ты помнишь из своего футбольного детства?

— Я всегда кайфовал, когда Гусев комментировал. Первый канал, матч тура. У меня вот такие воспоминания. Помню, как Жирков с Быстровым на фланге играли. Иногда бывают вспышки, вспоминаю.