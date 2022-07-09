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Бакаев дебютировал за «Зенит»: был освистан фанатами «Спартака» и растворился на поле

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 июля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Спартак» — 4:0. Зелимхан Бакаев с Суперкубком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зелимхан Бакаев дебютирует за «Зенит» в официальных матчах.
1/2
Но во второй раз выиграл Суперкубок.
Россия. Суперкубок.
09 июл, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
4:0
Спартак

Зелимхан Бакаев дебютировал за «Зенит» в официальном матче — полузащитник сыграл в матче за Суперкубок, на 69-й минуте заменив Алексея Сутормина.

Десятки тысяч болельщиков «Спартака» на «Газпром Арене» громко освистали футболиста, который покинул красно-белых по истечении контракта.

Бакаев сыграл на правом фланге атаки, где ему противостоял Мацей Рыбус. К этому моменту «Зенит» вел 3:0, и команда Сергея Семака атаковала не так активно, как в первом тайме. Поэтому Зелимхан не отметился какими-либо действиями впереди. Да, гол Кассьерры пришел с правого фланга, но результативный пас на счету Андрея Мостового.

В целом Бакаев не был заметен и растворился на поле: отметиться ключевыми действиями экс-игрок «Спартака» за отведенные полчаса не успел.

Зелимхан Бакаев дебютирует за "Зенит" в официальных матчах.
Зелимхан Бакаев дебютирует за «Зенит» в официальных матчах.

Но Зелимхан выиграл свой первый трофей с «Зенитом» и второй Суперкубок в карьере — в 2017-м году он уже брал титул со «Спартаком». К тому же у Бакаева две важные победы за полтора месяца — в Кубке России и в сегодняшнем матче против бывшей команды.

Уход Бакаева в «Зенит» — один из самых обсуждаемых трансферов лета: игрока презентовали старым видео, на котором он исполнял кричалку «Зенит» — моя мечта!" еще будучи учеником академии красно-белых. В презентации Зелимхан даже показал фирменную стрелку «Зенита».

9&nbsp;июля. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 4:0. «Зенит» подтвердил свое величие — «Спартак» без шансов проиграл Суперкубок

Всё это, конечно, не могло понравится болельщикам «Спартака», которые болезненно воспринимают такие переходы — отсюда и свист трибун. Со времен Артема Дзюбы между «Спартаком» и «Зенитом» не было прямых трансферов.

От Бакаева в новом клубе большие ожидания, но пока хавбек начал невразумительно. Хотя новичок уже завоевал трофей — всего после получаса игры в официальном матче.

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2.30

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8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
19
24
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