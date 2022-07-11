Заседание КДК РФС по Суперкубку пройдет в заочном формате

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что заседание по итогам Суперкубка России пройдет в заочном формате.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся в субботу, 9 июля. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.

«На повестке дня стоит один вопрос: по Суперкубку, — приводит слова Григорьянца ТАСС. — Вопрос указан в рапорте делегата. Заседание пройдет в заочном формате, в среду будет пресс-релиз на сайте РФС».

В пятницу, 15 июля, начнется новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче первого тура сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками». Начало — 20.00 (мск).