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Сегодня, 11:55

Заседание КДК РФС по Суперкубку пройдет в заочном формате

Карен Саркисян
Корреспондент
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что заседание по итогам Суперкубка России пройдет в заочном формате.

Матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоялся в субботу, 9 июля. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу петербургского клуба.

«На повестке дня стоит один вопрос: по Суперкубку, — приводит слова Григорьянца ТАСС. — Вопрос указан в рапорте делегата. Заседание пройдет в заочном формате, в среду будет пресс-релиз на сайте РФС».

В пятницу, 15 июля, начнется новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче первого тура сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками». Начало — 20.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15181485
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Артур Григорьянц
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