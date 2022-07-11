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Смородская — о «Спартаке»: «У них везде плохие результаты. Они заняли десятое место, о чем тут говорить?»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России (4:0).

«Начало было бодрое. «Спартак» хорошо начал. Но силы явно не равны, не хватает мастерства у игроков «Спартака». Они сами в себя не верят. Очень трудно верить в себя, когда все время проигрываешь. Это тяжело. Не считаю, что у «Спартака» есть какая-то психологическая проблема на матчах в Петербурге. У них везде плохие результаты. Они заняли десятое место в чемпионате. О чем тут говорить?», — сказала Смородская.

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл восьмой трофей под руководством Сергея Семака. По общему числу трофеев с российскими командами Семак вышел на четвертое место, обойдя Леонида Слуцкого. Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Ольга Смородская
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