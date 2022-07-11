Наумов назвал игру «Спартака» хаосом в матче за Суперкубок России

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» в матче за Суперкубок России (0:4).

«Что мне бросилось в глаза? Отсутствие организации игры у «Спартака», хаос в игре. Невозможно это наладить, если ты бесконечно меняешь тренеров, менеджмент и все в клубе. У «Спартака» неплохой состав в принципе. Он может играть и бороться с «Зенитом». Но нужно ему просто добиться стабильности, чтобы не было вот этой чехарды, и с составом в том числе. Посмотрите, сколько много новых игроков. Думаю, это главное для «Спартака», — сказал Наумов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.