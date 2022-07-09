Дюков прокомментировал вопрос безопасности на Суперкубке

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «СЭ» сказал, что матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти без эксцессов.

— Вопрос безопасности на Суперкубке? Город ведет подготовку к этому матчу. Думаю, сто все пройдет спокойно.

— Болельщики возмущаются, что закрыта станция метро «Зенит» у стадиона...

— Трудно что-то сказать по этому поводу. РФС не отвечает за работу метро.

Встреча состоится сегодня, 9 июля, и начнется в 19.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.