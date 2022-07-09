Дюков заявил о том, что на Суперкубке будет аншлаг

Президент РФС Александр Дюков в интервью «СЭ» рассказал, что Олимп Суперкубок России посетят минимум 15 тысяч болельщиков из Москвы.

«На Суперкубке будет аншлаг, билеты проданы. Будет много болельщиков из Москвы, думаю, больше, чем, если бы мы проводили этот матч в каком-то другом городе. Получится ли сделать распределение болельщиков «Зенита» и «Спартака» 50 на 50? Уже очевидно, что 15-20 тысяч болельщиков из Москвы точно будет. Скорее всего, их будет больше. То, как была организована продажи билетов (открытая часть), не позволяет идентифицировать болельщиков по клубной принадлежности.

Сколько мы заработаем на этом матче? Раньше времени не хочется говорить, но это будет серьезная выручка и серьезный доход. Думаю, что мы превзойдем наши ожидания», — сказал Дюков.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 мск.