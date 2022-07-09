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Сегодня, 10:10

Митрофанов — о матче-ветеранов: «От пиро и зарядов отвык. Прекрасная обстановка!»

Митрофанов подвел итоги матча-ветеранов «Спартак» — «Зенит»
Артем Бухаев
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Владимир Пушкарев
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Председатель комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подвел итоги матча-ветеранов «Спартак» — «Зенит» (0:2).

— Потрясающая атмосфера на трибунах, пиро, заряды. Как вам?

— Атмосфера прекрасная. От пиро и зарядов, честно, отвык. Поэтому я даже вздрагивал, когда взрывались. На самом деле обстановка была прекрасной. Небольшие недостатки есть всегда и сегодня они тоже были, но я думаю, что все получили удовольствие: и футболисты, и болельщики, и стадион.

— Как вы оцените организацию с позиции РФС?

— Я считаю, что очень важно, что мы проводим такие матчи, потому что точно популяризирует футбол, напоминает болельщикам о тех футболистах, на кого они приходили смотреть раньше. И для них это тоже новый глоток эмоций, поэтому это очень здорово.

Сегодня, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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17%

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П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит
Спартак

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

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