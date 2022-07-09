Председатель комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов подвел итоги матча-ветеранов «Спартак» — «Зенит» (0:2).

— Потрясающая атмосфера на трибунах, пиро, заряды. Как вам?

— Атмосфера прекрасная. От пиро и зарядов, честно, отвык. Поэтому я даже вздрагивал, когда взрывались. На самом деле обстановка была прекрасной. Небольшие недостатки есть всегда и сегодня они тоже были, но я думаю, что все получили удовольствие: и футболисты, и болельщики, и стадион.

— Как вы оцените организацию с позиции РФС?

— Я считаю, что очень важно, что мы проводим такие матчи, потому что точно популяризирует футбол, напоминает болельщикам о тех футболистах, на кого они приходили смотреть раньше. И для них это тоже новый глоток эмоций, поэтому это очень здорово.

Сегодня, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.