Тоскливый «Рубин». Крах «Арсенала». Игнашевич не переиграл Парфенова

Яркие события 26-го тура первой лиги «СЭ» обсудил с бывшим тренером «Балтики», «Мордовии», «Ротора» Федором Щербаченко.

Игнашевич: «Нельзя дома так слабо проводить первые таймы»

Лидер турнира «Балтика» не побеждает во втором туре кряду. Более того — не забивает.

Подопечные Сергея Игнашевича дома не сдюжили с «Родиной» Дмитрия Парфенова. Причем начало встречи осталось за гостями. Москвичи применили высокий прессинг и создали один добротный момент. Колесниченко бил низом с линии штрафной — Латышонок успел сложиться и выручил свою команду.

К середине тайма «Балтика» перехватила инициативу и дважды могла выходить вперед. Валиахметов, замыкая прострел, с угла вратарской в касание угодил в штангу. Чуть позже Айдаров совершил настоящий сейв, вытащив мяч из-под перекладины после удара головой Мусаева.

После перерыва калининградцы поддавили. Гости с трудом справлялись с подачами, навесами в свою штрафную. Но выстояли и в концовке встречи даже огрызнулись. Если бы Калмыков лучше обработал мяч, быть бы чистому выходу один на один.

Нулевая ничья. Отрыв «Балтики» от «Рубина» составляет 6 очков, от «Енисея» и «Алании» — 8.

— Закономерный результат, — признал Игнашевич. — В первую очередь нам не хватило свежести. Играли через четыре дня на пятый. Однако у нас нет таких условий для восстановления, как у команд РПЛ. Короткая ночь, два перелета (в прошлом туре «Балтика» играла в Махачкале. — Прим. «СЭ»). И в итоге мы не можем тренировать ребят на следующий день в таком микроцикле. Даем им выходной. Это сказалось — не хватило свежести, особенно до перерыва. Очень слабый первый тайм. Мы неправильно структурно строили свои атаки. Конечно, мы не можем себе позволить дома проводить такие слабые таймы.

Щербаченко: — «Балтика» играет структурно, пытается гнуть свою линию. Чувствуется солидность. Однако калининградцам все-таки не хватает креатива в атаке. Игнашевичу, конечно, нужно отдать должное. Некоторые моменты доведены до автоматизма. Все игроки знают — куда бежать, как открываться. Длинные, вертикальные, диагональные передачи зачастую проходят. Но что дальше? Защитники соперников уже раскусили «Балтику», не играют персонально против тех, кто мяч принимает, а сразу перекрывают дальнейших адресатов — Гузину и Мусаева. Возможно, нужно искать какие-то другие ходы. Хотя и во встрече с «Родиной» «Балтика» вполне могла добыть три очка. Давление со стороны хозяев было сумасшедшим, гости уже прогибались, пару раз великолепно сыграл их голкипер. Выдержав натиск, москвичи игру выровняли и в концовке даже огрызнулись. К слову, атаки у «Родины» более ажурные, более интересные.

Во втором тайме Игнашевич бросил в бой Фольмера и Дудиева. Замены себя оправдали. Особенно понравился последний. Он и в отборе хорош, и нагнетал, и ауты бросал. Старый конь борозды не испортил.

Провал «Арсенала». «Гурам, уходи!»

«Арсенал» потерпел уже четвертое поражение этой весной. На сей раз команда Александра Сторожука, который зимой сменил на тренерском посту Олега Кононова, дома уступила «Кубани» — 1:2.

Просвета в игре туляков по-прежнему не видно. Да, они активно начали этот матч. Но где опасные моменты? Где конкретика впереди?

Ничего не придумав в атаке, хозяева получили пенальти (небесспорный) в свои ворота. Левашов угадал направление удара Чуперки, но до мяча не дотянулся — 0:1. Уже на третьей добавленной к первому тайму минуте Панченко счет сравнял, однако арбитр на линии зафиксировал офсайд.

А к исходу часа игры положение «Арсенала» стало угрожающим. Игра «Кубани» на контратаках принесла свои плоды. 34-летний Рыбин поймал отскок и с левой ноги вколотил мяч под перекладину.

Туляки тут же могли вернуться в игру, однако Луценко из убойной позиции не пробил Нестеренко. До финального свистка хозяева сподобились лишь на один гол, зато какой. Большаков со штрафного как из пушки пальнул с 30 метров — в ближнюю «девятку»!

Впрочем, едва ли этот шедевр будет греть тулякам душу. Они — седьмые. Отставание от «Алании» и «Енисея» — 8 очков.

После финального свистка болельщики туляков затянули: «Гурам, уходи!», имея в виду президента клуба Гурама Аджоева.

«Кубань» же при новом наставнике — Андрее Сосницком — выдает невероятный отрезок: в шести мачтах одержано три победы при двух ничьих и одном поражении.

— Хотелось бы взять ответственность на себя, — сказал Сторожук на пресс-конференции. — Результат отрицательный. Где-то не объяснили ребятам, где-то не подсказали. Тяжело комментировать... До пенальти владели преимуществом. Мне сложно комментировать судейские решения. Кто-то кого-то держал... Мы до этого подали 5 угловых, там тоже кто-то кого-то держал... Не знаю. Порой игроки принимают такие решения... Зачем-то спешим, суетимся. Результат на них давит. Психологический момент непростой. Но я бы не выявлял какой-то закономерности. Если бы мне кто-то сказал, что мы проиграли «Кубани», да и другим соперникам, по делу, то я бы поспорил. Однако, повторюсь, за результат я хочу извиниться.

Щербаченко: — Тула начала встречу по-хозяйски, играла в давление. Однако «Кубань» здорово подготовилась к сопернику. С одной стороны, создала два ряда редутов обороны, с другой — гости не ставили «автобус», а пытались контратаковать, применяли контрпрессинг. Такая тактика в итоге принесла свои плоды. Хотя пенальти в ворота «Арсенала», конечно, своеобразный... Дело в том, что мяч не долетал в ту точку, где произошла борьба или контакт между футболистами. Да и не до конца понятно, был ли фол. Здесь возникают вопросы.

Дальше «Кубань» играла по счету. Удивило, что второй мяч забил крайний защитник Рыбин, который оказался первым на отскоке и пробил под перекладину. Этот эпизод предопределил исход встречи. Считаю, план Сосницкого на игру сработал. Несмотря на гол-шедевр Большакова, который огорчил свой бывший клуб, «Кубань» не сломалась, не стала прижиматься к воротам, а, наоборот, отодвинула игру.

«Рубин» не побеждает в четвертом матче кряду

После сенсационной домашней ничьей с «Велесом» (1:1) пошли разговоры о том, что руководство «Рубина» крайне недовольно качеством игры казанцев и даже рассматривает вопрос об увольнении главного тренера. До радикальных мер, впрочем, не дошло. Юрий Уткульбаев повез команду в Астрахань, но положительной динамики в игре «Рубина», увы, нет.

Против «Волгаря» казанцы вышли с новым сочетанием форвардов — Уридия-Фамейе. Не особо помогло. Опасные моменты даются подопечным Уткульбаева с превеликим трудом. В первом тайме индивидуальными действиями блеснул Самошников. Сместившись с левого фланга в центр, защитник плотно пробил под перекладину — Смирнов не оплошал. После перерыва Костюков бил головой с лини вратарской — выше цели.

«Волгарь» атаковал интереснее. На 67-й минуте Царукян пяткой вывел Липового на ударную позицию. После выстрела хавбека, права на которого принадлежат «Крыльям Советов», мяч прошел в сантиметрах от штанги. За три минуты до финального свистка тот же Липовой немного подправил прицел — мяч уже угодил в штангу. Возможно, с третьей попытки он бы поразил ворота Дюпина, но больше шансов у астраханцев в этой встрече не возникло.

«Рубин» — второй, опережает «Енисей» и «Аланию» на три очка.

— В четвертом матче кряду команда не может победить. Какие напрашиваются выводы? — вопрос Уткульбаеву на пресс-конференции.

— Конечно, мы нацеливаем подопечных на более атакующую игру, на большее количество созданных моментов. Видите, сегодня, может быть, порой мы хотели забить всей командой. Не играли на ничью, поэтому иногда натыкались на атаки соперников. Что ж, одно очко в копилку. Мы все равно стремимся больше атаковать.

Щербаченко: — Не увидел особых изменений в игре «Рубина», несмотря на то что существовала угроза отставки Уткульбаева. Похоже, футболисты не до конца понимают требований тренерского штаба. Не исключаю, что кадровые изменения в ближайшее время все-таки последуют.

Первый тайм получился очень аккуратным, осторожным, от обороны. После перерыва мне «Волгарь» понравился больше, астраханцы интереснее смотрелись в атаке. В составе хозяев я бы выделил Царукяна и Гилязетдинова, которые нагнетали на флангах. Ткачук, как обычно, сыграл на своем уровне. Липовой мог открывать счет, но подвела реализация. У «Рубина» понравился Самошников. Но это чисто индивидуальные действия. Меня удивляет, почему в «Рубине» ушел в тень Зотов. В «Енисее» он являлся, пожалуй, лучшим футболистом ФНЛ, а в Казани его потенциал явно не раскрывается.

Обратил внимание на забавный эпизод. В конце игры наставник астраханцев Бабаян очень эмоционально требовал от нападающего вернуться назад в оборону. Я хорошо помню Андраника как игрока — острый, техничный, забивной форвард, однако сам в оборону садился крайне редко (смеется). Видите, взгляды на футбол со временем меняются.

Разочаровывает такая результативность «Рубина». При таком подборе исполнителей — Лисакович, Фамейе, Уридия, болгарин Митков — нужно, конечно, создавать больше остроты впереди.

О судействе. В целом Василий Казарцев нормально отработал, но один момент все же пропустил. Я про желтую карточку Фамейе, который, по мнению рефери, попал рукой в лицо Ткачуку. Но ничего подобного не было — игрок Астрахани симулировал, судья купился на этот трюк. Причем судья на линии и арбитр на линии прекрасно видели, что произошло, но почему-то не подсказали главному.

На 25-й минуте арбитр остановил игру и разрешил футболистам-мусульманам «Рубина», которые соблюдают Рамадан, немного выпить воды и съесть по банану после захода солнца, подкрепиться. Это очень правильный ход. Надо уважать религиозное мировоззрение игроков.

Приключения «Алании»

«Алания» одержала первую победу под руководством Олега Василенко. Владикавказцы на выезде не без труда переиграли «Велес», который еще в первом тайме остался в меньшинстве при счете 0:1: две желтые карточки (вторую за симуляцию) схлопотал экс-спартаковец Макеев.

Василенко здорово перетасовал состав. В запасе остались и Галоян, и Гурциев, зато с первых минут вышел Гиоргобиани, а на острие атаки был выдвинут 21-летний узбекский форвард Норчаев.

Правда, отличился не он, а принадлежащий «Локомотиву» Петров, сотворивший маленький шедевр. Не дав мячу опуститься на землю после скидки Чочиева, Максим внешней стороны стопы отправил его по сложной траектории под дальнюю штангу!

Забитый гол и игра в большинстве к перерыву. Кто-то сомневался, что интрига в матче не убита? Да — неугомонный Бацуев. На 48-й минуте 10-й номер хозяев протащил мяч от своей штрафной до чужой и вырезал голевой пас на Сарксияна — 1:1.

«Алания» взвинтила темп, в одной из атак защитники «Велеса» дважды выносили мяч из пустых ворот. Косаревский крутился как белка в колесе. Гости своего все же добились. На 84-й минуте после удара Качмазова мяч попал в руку Безчаснюку — арбитр назначил пенальти, который реализовал Гурциев.

Валидольная победа «барсов». Теперь они сравнялись по очкам с «Енисеем».

Щербаченко: — Первая победа «Алании» при новом тренере. Важный психологический момент. Владикавказ — в гонке. Однако удаление Макеева сыграло с гостями злую шутку. «Велес» почему-то преобразился, сравнял счет и мог отстоять ничью. «Алании» в какой-то степени улыбнулась удача.

Ставер — стена!

Герой тура однозначно голкипер «Енисея» Евгений Ставер.

Красноярск спасся в гостевом матче с «Акроном» (1:1) прежде всего благодаря сейвам своего вратаря. Команда Евгения Калешиина, ставшая главной сенсацией Кубка России, почти весь второй тайм играла в большинстве, уже имея в активе один забитый гол (отличился Макаров). Более того, хозяева получили право на два 11-метровых. Савичев бил в правую от себя «шестерку», Понсе — в левую. Все тщетно! Ставер оба раза угадал направления ударов и вышел победителем из этих дуэлей. «Акрон», в серии 11-метровых выбивший из Кубка «Динамо», разучился исполнять пенальти?

Ответный мяч гостей получился на загляденье. Окладников, получив пас от Раздорских, резко ушел в сторону от Макарова и по обводящей траектории послал мяч в дальнюю «девятку».

«КАМАЗ» кому-то мешает"?

Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «КАМАЗа» уже на 7-й компенсированной минуте — 1:0. Матч завершился судейским скандалом. На 77-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку легенда «КАМАЗа» Гаглоев. По мнению челнинцев, арбитр встречи Федоров судил непоследовательно, не наказывая за более грубые фолы игроков «Динамо». Так, гости не понимают, как второго «горчичника» избежал капитан «Динамо» Алибеков за грубый фол в середине поля — Гаглоеву едва не оторвали ногу в том эпизоде.

«Арбитр простил Алибекова, — признал комментатор встречи. — Муталим не успевал к мячу. Да, он не играл открытыми шипами, но...»

Щербаченко: — Это безобразие. Арбитр вообще не разобрался в моменте, когда Гаглоева срубили в конце первого тайма. Разве это не желтая карточка? Беспредел какой-то... Зато в итоге был удален Гаглоев. Может быть, «КАМАЗ» кому-то мешает? Я ничего не утверждаю, но после такого судейства вопрос повис в воздухе. На мой взгляд, арбитр хотел удалить Гаглоева, поэтому и спровоцировал его на такую бурную реакцию. Ну если ты не показываешь вторую желтую Алибекову (а она была железная), тогда не ломай игру и сопернику!