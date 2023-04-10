«Рубин» снова меняет тренера. Бердыев может возглавить казанцев в третий раз? Инсайды «СЭ»
Как и сообщал «СЭ», после неудачного результата «Рубина» в матче с «Волгарем» (0:0) руководство казанцев хочет отправить в отставку главного тренера Юрия Уткульбаева.
Специалист ни разу не проиграл, но последние результаты напоминают бинарный код — 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0. В Казани переживают, что с такой игрой могут не выйти напрямую в РПЛ.
После ничьей с «Велесом», по слухам, тренер даже сказал команде, что это мог быть его последний матч в статусе главного. По данным «СЭ», в руководстве «Рубина» обозначили нескольких кандидатов на замену из числа тех тренеров, кто открыт к переговорам.
Буквально до вчерашнего дня это был шорт-лист, куда входили Рашид Рахимов, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев и Мурад Мусаев. С двумя последними менеджеры «Рубина» связывались, но до предметных переговоров дело не дошло. Мусаев работает с «Сабахом» в чемпионате Азербайджана и не готов оставлять команду по ходу сезона. А Талалаев в этом сезоне успел поработать с двумя командами и, возможно, решил взять паузу.
При этом, по данным «СЭ», с Рашидом Рахимовым в понедельник в Казани должна была состояться ознакомительная встреча руководства, чтобы понять взгляды тренера, его видение ситуации в клубе. Руководители проводили подобное собеседование и, к примеру, на должность спортивного директора.
Но, судя по всему, все карты спутала отставка Курбана Бердыева из «Сочи». Было ожидаемо, что в лентах появятся новости о его возможном возвращении в «Рубин», где ищут тренера. Курбан Бекиевич всегда в числе кандидатов, когда в Казани кого-то увольняют.
В «Рубине» обсуждали кандидатуру Бердыева в декабре, когда ушел Слуцкий
В декабре «СЭ» сообщал о том, что после смены руководства в «Рубине» (вместо Рустема Сайманова пост президента занял Марат Сафиуллин) казанцы интересовались Бердыевым. Исполняющим обязанности главного тренера тогда стал Уткульбаев, но его кандидатуру утвердили не сразу, а только через пару месяцев. Прорабатывались варианты, кто бы еще мог возглавить «Рубин».
Бердыева тогда долго не объявляли в статусе тренера «Сочи», поэтому в попечительском совете клуба обсуждали, реально ли пригласить тренера в «Рубин». То есть в Казани Курбана Бекиевича всегда высоко оценивают и не сомневаются в его квалификации.
Важный фактор: в наблюдательный совет клуба входит Александр Гусев — экс-президент «Рубина», с которым Бердыев добывал чемпионские титулы. А экс-мэра Казани Камиля Исхакова, который курировал клуб в нулевые, часто можно увидеть в ложе на матчах «Рубина», и известно, что он тепло относится к Бердыеву.
Наверняка важной будет и позиция главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ведь «Рубин» с нового года снова стал государственным клубом, а не частным, как во времена Сайманова. Решение принимаются коллегиально на собрании наблюдательного совета, но важна и позиция Минниханова.
Глава Татарстана в сентябре 2022-го встречался с Бердыевым в Иране — между ними сохранились хорошие отношения. Можно вспомнить и то, как казанский Кремль не подтверждал отставку Бердыева в 2019 году, а позже тренеру доверили курировать Футбольную академию Татарстана. У Бердыева есть серьезный вес среди высшего руководства Татарстана, в отличие от других кандидатов.
У властей Татарстана перед глазами также пример хоккейного «Ак Барса», где у команды были проблемы с результатами и игрой при Олеге Знарке и пришлось попросить вернуться к работе заслуженного и уважаемого в республике тренера Зинэтулу Билялетдинова, который покинул пост в 2019 году. После возвращения в «Ак Барс» он вывел команду в финал Кубка Гагарина впервые за пять лет.
Бердыев для казанского спорта такая же знаковая фигура. Поэтому ожидаемо, что в руководстве есть сторонники возвращения тренера в Казань.
В окружении Курбана Бекиевича в последние годы тоже часто говорили о том, что тренер хотел бы вернуться в столицу Татарстана, которая для него давно стала домом. Если Юрий Семин возвращался в «Локомотив» четыре раза, то не будет удивительным, если в третий раз это сделает Бердыев. Тем более что в последний раз он уходил из «Рубина» скорее не из-за результатов, а из-за разногласий и отношений с генеральным директором, о чем тренер рассказывал в интервью.
При этом есть нюансы, которые говорят и о том, что тренера не будет в Казани. Например, Бердыев обычно приступает к работе, когда у него есть возможность поработать с командой на долгих сборах, а не с листа.
И пока неизвестно, было ли Бердыеву адресовано конкретное предложение, существует ли к нему предметный интерес либо все на уровне разговоров в кабинетах.
Если возвращение Бердыева реально, в этой истории может быть и свой символизм — по итогам сезона 2002 года именно Курбан Бекиевич выводил «Рубин» в высшую лигу, заняв первое место. Если его снова позовут в Казань, спустя 20 лет он снова будет решать эту задачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|26
|14
|11
|1
|45-22
|53
|
2
|Рубин
|26
|12
|11
|3
|39-24
|47
|
3
|Алания
|26
|12
|8
|6
|41-28
|44
|
4
|Енисей
|26
|11
|11
|4
|34-25
|44
|
5
|Волгарь
|26
|10
|9
|7
|29-23
|39
|
6
|Динамо Мх
|26
|9
|10
|7
|18-18
|37
|
7
|Шинник
|26
|10
|6
|10
|31-30
|36
|
8
|Арсенал
|26
|10
|6
|10
|33-33
|36
|
9
|КАМАЗ
|26
|9
|9
|8
|28-25
|36
|
10
|СКА-Хаб.
|26
|9
|8
|9
|38-31
|35
|
11
|Акрон
|26
|7
|13
|6
|28-28
|34
|
12
|Нефтехимик
|26
|8
|9
|9
|21-24
|33
|
13
|Родина
|26
|8
|8
|10
|27-32
|32
|
14
|Кубань
|26
|8
|6
|12
|28-29
|30
|
15
|Велес
|26
|7
|4
|15
|25-42
|25
|
16
|Уфа
|26
|6
|6
|14
|25-35
|24
|
17
|Краснодар-2
|26
|5
|6
|15
|17-41
|21
|
18
|Волга
|26
|4
|9
|13
|19-36
|21
|14.04
|19:00
|
Алания – Волгарь
|- : -
|15.04
|00:00
|
Уфа – Акрон
|- : -
|15.04
|00:00
|
Енисей – Балтика
|- : -
|15.04
|00:00
|
КАМАЗ – Велес
|- : -
|15.04
|00:00
|
Нефтехимик – Краснодар-2
|- : -
|15.04
|00:00
|
Кубань – СКА-Хаб.
|- : -
|15.04
|00:00
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
|15.04
|00:00
|
Рубин – Шинник
|- : -
|15.04
|00:00
|
Волга – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Нури Абдоков
Кубань
|10
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|9
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Сергей Ткачев
Арсенал Т
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|24
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|24
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|18
|1
|6