Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Статьи
Таблица Календарь / результаты Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 21:30

«Рубин» снова меняет тренера. Бердыев может возглавить казанцев в третий раз? Инсайды «СЭ»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Курбан Бердыев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Юрий Уткульбаев.
Фото ФК «Рубин»
Курбан Бердыев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
1/3
«Рубин» договаривался с Рахимовым, Мусаевым и Талалаевым.

Как и сообщал «СЭ», после неудачного результата «Рубина» в матче с «Волгарем» (0:0) руководство казанцев хочет отправить в отставку главного тренера Юрия Уткульбаева.

Специалист ни разу не проиграл, но последние результаты напоминают бинарный код — 1:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0. В Казани переживают, что с такой игрой могут не выйти напрямую в РПЛ.

После ничьей с «Велесом», по слухам, тренер даже сказал команде, что это мог быть его последний матч в статусе главного. По данным «СЭ», в руководстве «Рубина» обозначили нескольких кандидатов на замену из числа тех тренеров, кто открыт к переговорам.

Юрий Уткульбаев.
ФК «Рубин»

Буквально до вчерашнего дня это был шорт-лист, куда входили Рашид Рахимов, Игорь Шалимов, Андрей Талалаев и Мурад Мусаев. С двумя последними менеджеры «Рубина» связывались, но до предметных переговоров дело не дошло. Мусаев работает с «Сабахом» в чемпионате Азербайджана и не готов оставлять команду по ходу сезона. А Талалаев в этом сезоне успел поработать с двумя командами и, возможно, решил взять паузу.

При этом, по данным «СЭ», с Рашидом Рахимовым в понедельник в Казани должна была состояться ознакомительная встреча руководства, чтобы понять взгляды тренера, его видение ситуации в клубе. Руководители проводили подобное собеседование и, к примеру, на должность спортивного директора.

Но, судя по всему, все карты спутала отставка Курбана Бердыева из «Сочи». Было ожидаемо, что в лентах появятся новости о его возможном возвращении в «Рубин», где ищут тренера. Курбан Бекиевич всегда в числе кандидатов, когда в Казани кого-то увольняют.

Юрий Уткульбаев. Что происходит в «Рубине» после ухода Слуцкого. Руководство недовольно игрой и пытается встряхнуть команду

В «Рубине» обсуждали кандидатуру Бердыева в декабре, когда ушел Слуцкий

В декабре «СЭ» сообщал о том, что после смены руководства в «Рубине» (вместо Рустема Сайманова пост президента занял Марат Сафиуллин) казанцы интересовались Бердыевым. Исполняющим обязанности главного тренера тогда стал Уткульбаев, но его кандидатуру утвердили не сразу, а только через пару месяцев. Прорабатывались варианты, кто бы еще мог возглавить «Рубин».

Бердыева тогда долго не объявляли в статусе тренера «Сочи», поэтому в попечительском совете клуба обсуждали, реально ли пригласить тренера в «Рубин». То есть в Казани Курбана Бекиевича всегда высоко оценивают и не сомневаются в его квалификации.

Важный фактор: в наблюдательный совет клуба входит Александр Гусев — экс-президент «Рубина», с которым Бердыев добывал чемпионские титулы. А экс-мэра Казани Камиля Исхакова, который курировал клуб в нулевые, часто можно увидеть в ложе на матчах «Рубина», и известно, что он тепло относится к Бердыеву.

Курбан Бердыев.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Наверняка важной будет и позиция главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ведь «Рубин» с нового года снова стал государственным клубом, а не частным, как во времена Сайманова. Решение принимаются коллегиально на собрании наблюдательного совета, но важна и позиция Минниханова.

Глава Татарстана в сентябре 2022-го встречался с Бердыевым в Иране — между ними сохранились хорошие отношения. Можно вспомнить и то, как казанский Кремль не подтверждал отставку Бердыева в 2019 году, а позже тренеру доверили курировать Футбольную академию Татарстана. У Бердыева есть серьезный вес среди высшего руководства Татарстана, в отличие от других кандидатов.

Футболисты &laquo;Рубина&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Волгаря&raquo;. Тоскливый «Рубин». Крах «Арсенала». Игнашевич не переиграл Парфенова

У властей Татарстана перед глазами также пример хоккейного «Ак Барса», где у команды были проблемы с результатами и игрой при Олеге Знарке и пришлось попросить вернуться к работе заслуженного и уважаемого в республике тренера Зинэтулу Билялетдинова, который покинул пост в 2019 году. После возвращения в «Ак Барс» он вывел команду в финал Кубка Гагарина впервые за пять лет.

Бердыев для казанского спорта такая же знаковая фигура. Поэтому ожидаемо, что в руководстве есть сторонники возвращения тренера в Казань.

В окружении Курбана Бекиевича в последние годы тоже часто говорили о том, что тренер хотел бы вернуться в столицу Татарстана, которая для него давно стала домом. Если Юрий Семин возвращался в «Локомотив» четыре раза, то не будет удивительным, если в третий раз это сделает Бердыев. Тем более что в последний раз он уходил из «Рубина» скорее не из-за результатов, а из-за разногласий и отношений с генеральным директором, о чем тренер рассказывал в интервью.

Курбан Бердыев. Что это было? Бердыев покинул «Сочи», теперь к его тренерским навыкам есть вопросы

При этом есть нюансы, которые говорят и о том, что тренера не будет в Казани. Например, Бердыев обычно приступает к работе, когда у него есть возможность поработать с командой на долгих сборах, а не с листа.

И пока неизвестно, было ли Бердыеву адресовано конкретное предложение, существует ли к нему предметный интерес либо все на уровне разговоров в кабинетах.

Если возвращение Бердыева реально, в этой истории может быть и свой символизм — по итогам сезона 2002 года именно Курбан Бекиевич выводил «Рубин» в высшую лигу, заняв первое место. Если его снова позовут в Казань, спустя 20 лет он снова будет решать эту задачу.

Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Курбан Бердыев
Юрий Уткульбаев
4
12
Читайте также
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тоскливый «Рубин». Крах «Арсенала». Игнашевич не переиграл Парфенова
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 26 14 11 1 45-22 53
2
 Рубин 26 12 11 3 39-24 47
3
 Алания 26 12 8 6 41-28 44
4
 Енисей 26 11 11 4 34-25 44
5
 Волгарь 26 10 9 7 29-23 39
6
 Динамо Мх 26 9 10 7 18-18 37
7
 Шинник 26 10 6 10 31-30 36
8
 Арсенал 26 10 6 10 33-33 36
9
 КАМАЗ 26 9 9 8 28-25 36
10
 СКА-Хаб. 26 9 8 9 38-31 35
11
 Акрон 26 7 13 6 28-28 34
12
 Нефтехимик 26 8 9 9 21-24 33
13
 Родина 26 8 8 10 27-32 32
14
 Кубань 26 8 6 12 28-29 30
15
 Велес 26 7 4 15 25-42 25
16
 Уфа 26 6 6 14 25-35 24
17
 Краснодар-2 26 5 6 15 17-41 21
18
 Волга 26 4 9 13 19-36 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
14.04 19:00
Алания – Волгарь
 - : -
15.04 00:00
Уфа – Акрон
 - : -
15.04 00:00
Енисей – Балтика
 - : -
15.04 00:00
КАМАЗ – Велес
 - : -
15.04 00:00
Нефтехимик – Краснодар-2
 - : -
15.04 00:00
Кубань – СКА-Хаб.
 - : -
15.04 00:00
Родина – Динамо Мх
 - : -
15.04 00:00
Рубин – Шинник
 - : -
15.04 00:00
Волга – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Нури Абдоков

Нури Абдоков

Кубань

 10
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 9
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 24 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 24 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 18 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости