Что происходит в «Рубине» после ухода Слуцкого. Руководство недовольно игрой и пытается встряхнуть команду

Инсайды из Казани.

7 апреля «Рубин» проведет важнейший матч второй части сезона первой лиги — в Астрахани против «Волгаря», который находится в трех очках от зоны стыковых матчей. «Рубин» же идет на второй строчке, отставая от лидирующей «Балтики» на шесть очков.

Игра может стать определяющей для главного тренера казанцев Юрия Уткульбаева, под руководством которого в трех последних матчах «Рубин» набрал лишь три очка и забил всего один гол. Руководство клуба недовольно игрой и результатами команды.

Юрий Уткульбаев. ФК «Рубин»

Выговор Уткульбаеву

По данным «СЭ», после ничьей с «Велесом» (1:1) в прошлом туре в руководстве «Рубина» задумались над тем, чтобы поменять тренера. Игра команды и результаты разочаровывают: две нулевые ничьи, а также домашние 1:1 с идущим на 15-м месте «Велесом» — подобное не соответствует уровню и амбициям клуба.

При этом у руководства, судя по всему, есть вопросы и к качеству игры. После предыдущего матча из подтрибунки от руководителей доносилось: «С такой игрой никуда не выйдем!» Обладая классным по меркам первой лиги составом, «Рубин» на фоне скромных «КАМАЗа» (0:0) и «Велеса» не выделялся ровным счетом ничем. Это и вызывает тревогу у новых руководителей. Да, «Рубин» идет на втором месте в таблице, но это удача, что прямые конкуренты тоже теряли очки: «Алания» не выиграла ни одной игры после рестарта, «Енисей» два последних матча закончил со счетом 0:0. Если бы конкуренты не допускали осечек, «Рубин» мог бы опуститься в таблице и потерять место, дающее путевку в РПЛ. В руководстве понимают, что вторую строчку удалось удержать не без удачи.

Руководство «Рубина». ФК «Рубин»

Поэтому после матча с «Велесом» во время пресс-конференции Уткульбаева в зал зашли президент клуба Марат Сафиуллин, гендиректор Александр Айбатов и спортивный директор Эдуард Сафонов. Три руководителя сели во втором ряду, чтобы послушать объяснения главного тренера перед прессой. Это было сигналом для Уткульбаева — вообще в «Рубине» впервые руководство приходит на послематчевую пресс-конференцию главного тренера. Юрий Анварович в тот момент выглядел немного растерянно.

После брифинга тренера руководители вышли из зала вслед за Уткульбаевым. По слухам, с ним состоялся короткий, но эмоциональный разговор о том, что игра была ужасной и нужны перемены. Качество полей, низкая реализация моментов в атаке — эти аргументы, вероятно, никого наверху не устроили.

Встреча боссов с командой

В понедельник на клубной базе боссы клуба собрали команду и тренеров, чтобы поговорить по душам. Были высказаны претензии по игре и результатам, недовольство отношением к делу. Президент Сафиуллин вместе с представителем попечительского совета «Рубина» Дмитрием Самаренкиным попытались встряхнуть игроков и напомнить, что команда должна играть лучше и показывать другие результаты.

Было и напоминание, что в «Рубине» с весны вернули систему премиальных, от которой в свое время отказался бывший гендиректор Рустем Сайманов. Задержек по выплатам практически нет. Новый менеджмент работает над посещаемостью как дома, так и на выезде — у «Рубина» одни из лучших цифр в лиге по числу присутствующих на матчах болельщиков.

ФК «Рубин»

«Вам создали все условия, чтобы вы побеждали», — примерно такой посыл прозвучал в адрес футболистов. К слову, среди них тоже есть недовольные требованиями и стилем игры, который проповедует Уткульбаев. И это также влияет на обстановку внутри коллектива и на качество футбола.

Судьбу Уткульбаева решит матч в Астрахани?

Никаких жестких решений по итогам встречи не последовало, несмотря на сообщения в прессе. Журналист Сергей Ильев сообщил, что Уткульбаева в понедельник уведомили об увольнении. Однако по данным «СЭ», таких разговоров с тренером не было. В клубе позже опровергли новости об отставке. Но понятно, что напряжение существует и, если ситуация не изменится, уход тренера вполне возможен.

Матч в Астрахани действительно может стать определяющим — об этом говорят многие в клубе. Если после такой встряски от руководства ничего не изменится, могут последовать жесткие кадровые решения.

Пока этого не происходит по нескольким причинам. Важно, что Уткульбаев не проиграл в «Рубине» ни одной игры ни в первой лиге, ни на сборах в товарищеских матчах. Плюс у Уткульбаева вообще лучший процент побед среди всех тренеров клуба в истории (57,14%, ранее лучшими были показатели Курбана Бердыева — 44,77%). Уволить тренера без единого поражения — как это будет выглядеть с точки зрения имиджа?

Второй момент — выбранный стиль игры обсуждали еще в декабре. Сам Уткульбаев, по данным «СЭ», перед назначением сразу задал руководителям вопрос: что важнее — результат или игра? Тренер дал понять, что сочетать это сейчас не получится. И то и другое дать не получилось даже у Леонида Слуцкого. Поэтому философия Уткульбаева изначально подразумевала выбор другого пути: игру с тремя центральными защитниками, без изысков, прагматично и строго на результат. Этот футбол не вызывает эйфорию у зрителей на трибунах и в ложах, но позволяет как минимум не проигрывать и брать очки.

Юрий Уткульбаев. ФК «Рубин»

Другой важный вопрос — на кого менять тренера в случае увольнения Уткульбаева? Рынок свободных специалистов сегодня ограничен, на нем нет имен, услышав которые, можно смело отправлять в отставку действующего тренера. Ситуацию пока не назовешь патовой, чтобы нужда заставила выбирать специалиста из списка свободных, где есть только Андрей Талалаев, Рашид Рахимов, Игорь Шалимов или Олег Кононов. Перед глазами и пример «Алании», которая поменяла тренера три недели назад и в двух матчах при Олеге Василенко набрала лишь одно очко, не забив при этом ни одного мяча. Нет гарантий, что сменщик кардинально изменит игру «Рубина» и сразу же даст результат.

Вероятно, поэтому пока в руководстве «Рубина» выжидательная позиция: недовольство озвучено как в адрес тренера, так и игроков. Теперь в клубе ждут, как команда и штаб отреагируют на претензии, поможет ли эта встряска.

Все покажет сегодняшний матч в Астрахани, где «Волгарь» редко отдает очки. Команду впервые за несколько лет покажут в федеральном эфире, до зоны стыков — лишь три очка, а за победу — двойные премиальные. «Рубин» ждет серьезное сражение.