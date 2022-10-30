«Первое место занял Литвинов. Дзюбы и в топ-10 нет». Бакаев из «Рубина» организовал кибертурнир для футболистов
26 октября прошел финал самого большого турнира по киберспорту в СНГ с участием футболистов — BakS Cup. Организатором его является действующий футболист «Рубина» Солтмурад Бакаев. Ему удалось собрать не только профессиональных киберспортсменов, но и действующих футболистов, среди которых Артем Дзюба, Александр Головин и Алексей Гасилин. После окончания соревнований Бакаев-младший поговорил с корреспондентами «СЭ» о том, как ему пришла идея организовать кибертурнир, как удалось завлечь известных футболистов и кто из них самый сильный.
«Кокорин был заявлен, но не смог принять участие из-за плохого интернета на Кипре»
— Как получилось, что ты стал организатором киберспортивного турнира?
— В какой-то момент меня переклинило. Не знаю, что произошло, но я загорелся идеей сделать медийную лигу, как в футболе, которая сейчас вовсю хайпит, но только в киберспорте.
— Расскажи подробнее: кто принимает участие и во что играете?
— Играем в Counter-Strike. Участники — футболисты и их друзья. Мы начинали все с нуля, все детали и мелочи продумывали сами. Плюс мы отлично организовали турнир, за исключением некоторых моментов. Но в целом я очень горд, что все получилось организовать, как и планировалось.
— Может ли каждый принять участие в твоем турнире?
— Нет. В основном, как я уже сказал, это профессиональные футболисты и их друзья. Но, оказывается, не так много футболистов, которые играют в Counter-Strike. Нам нужно было что-то делать с этим.
Я придумал, что в заявке должно быть три футболиста, как минимум двое должны принимать участие в турнире. На случай, если кто-то не сможет. Был сделан запас, так сказать. Чтобы был баланс, остальные участники могут быть друзьями футболистов, но они не могут быть игроками Pro. Иначе какой будет интерес футболистам принимать участие?
— А на что играете? Чисто в кайф или есть призовой фонд?
- Победитель забирает 700 тысяч рублей. Изначально было 250 тысяч, но так как получилось привести спонсоров, то призовой фонд был увеличен.
— Слышал, что в турнире принимали участие Дзюба, Кокорин, Головин. Как их успехи?
— Кокорин был заявлен, но, к сожалению, не смог принять участие из-за того, что на Кипре с интернетом не все было хорошо. Но рассчитываем, что в будущем у него получится принять участие. Головин и Дзюба могут редко заходить в игру. Но спасибо им за то время, которое они уделяют. Что касается уровня их игры в CS, то они не Pro-игроки, и они не должны хорошо играть.
«Самый сильный — Литвинов. Дзюбы в топ-10 нет»
— Из знаменитых футболистов кто сейчас самый сильный?
— Тяжело сказать, но у меня есть общая статистика всего турнира. Опубликуем ее чуть позже у нас в соцсетях. По итогам всех матчей у нас есть топ-10 как обычных игроков, так и футболистов. Первое место занял Руслан Литвинов из «Спартака». Если честно, то я не думал, что так будет, но он лучший.
— А Дзюба на каком месте?
— В этом списке я видел и Чернова, и Головина, но Артема в топ-10 нет. Там и меня нет.
— Приносит ли тебе турнир какие-то дивиденды?
— Я не думаю об этом. Мне нравится в свободное от футбола время вести диалог с этими ребятами и придумывать что-то интересное. От футбола меня это сильно не отвлекает.
— В минус не уходишь?
— Если только в небольшой. Вкладывал какие-никакие свои денежные средства.
— А ребятам за участие нужно платить?
— Нет, ни в коем случае. Изначально я не видел этот турнир при участии спонсоров. Не знаю почему, но мне не верилось, что кто-то может поверить в нас, учитывая, что мы делали это в первый раз. Но все получилось иначе. Спасибо спонсорам за это.
— А твой родной брат Зелимхан тоже в теме?
— Да, конечно. Он тоже очень любит именно эту дисциплину. А так, конечно, в теме. С детства играет, это никак ему не мешает.
— То есть вы вдвоем организовываете этот турнир?
— Организовываю я, но если мы говорим об организации отдельных дисциплин, то он мне помогает с Counter-Strike.
«Цель — выйти на международный уровень»
— Есть стереотип, что киберспорт — пустая трата времени, особенно для старшего поколения. Ты можешь рассказать плюсы данной дисциплины? Почему мы должны развивать этот сегмент?
— Смотрите, я первый раз принял участие в таком масштабном турнире. Оказалось, что это не так просто. Теперь начинаю хорошо понимать киберспорт и то, насколько сложно удержать концентрацию, принимать правильные решения. На самом деле это очень интересный сегмент. Уверен, что он будет прогрессировать и что я не просто так вкладываюсь в данную индустрию. Я вижу, что за этим будущее. Если говорить о плюсах, то киберспорт очень сильно разгружает.
— Твоя цель — выйти на международный уровень?
— Конечно.
— Бывают ли среди футболистов такие зарубы, что доходит до конфликтов?
— Нет. Здесь со всем уважением все друг к другу относятся. Так же, как и на футбольном поле. Есть темы для общения, иногда матчи обсуждаем. В любом случае все прекрасно понимают, что это не то место, где ты должен плеваться и кричать.
— Мы знаем, что тот же Дзюба не любит проигрывать. Были ли с ним какие-то проблемы?
— Ни один человек не любит проигрывать. Но я думаю, Тема понимает, что тут тяжело что-то сделать. Это не чемпионат России, в котором он является лучшим бомбардиром. Если бы он был Pro-игроком, он бы злился, конечно. Он понимает, что это просто для удовольствия, что ничего такого требовать от своих партнеров не надо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|16
|10
|5
|1
|33-15
|35
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|КАМАЗ
|16
|7
|6
|3
|22-14
|27
|
4
|Енисей
|16
|7
|6
|3
|24-18
|27
|
5
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|СКА-Хаб.
|16
|6
|5
|5
|27-19
|23
|
9
|Нефтехимик
|16
|6
|5
|5
|16-12
|23
|
10
|Волгарь
|16
|6
|5
|5
|16-15
|23
|
11
|Динамо Мх
|16
|5
|7
|4
|13-13
|22
|
12
|Уфа
|16
|4
|5
|7
|13-22
|17
|
13
|Акрон
|16
|3
|8
|5
|15-23
|17
|
14
|Кубань
|16
|4
|4
|8
|15-17
|16
|
15
|Родина
|16
|3
|5
|8
|12-21
|14
|
16
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
17
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
18
|Волга
|16
|1
|6
|9
|10-24
|9
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|0 : 0
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|1 : 3
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|3 : 3
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|2 : 2
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|0 : 1
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|1 : 1
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Артур Галоян
Алания
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4