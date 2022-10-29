Евсеев зажигает в Ярославле: удаление, селфи с болельщиками и безумная концовка «Шинника»!
После победы над «КАМАЗом» в 15-м туре Вадим Евсеев роскошно анонсировал следующий матч.
«В ближайшую пятницу «Шинник» покажут по федеральному каналу. В 16-м туре — дождались... Покажут «Шинник» наконец-то! Всех приглашаем на искрометный футбол».
Вадим Валентинович не обманул. Матч с тульским «Арсеналом» получился что надо! С сюжетом, развязкой, неоднозначным судейским решением.
В основу «оружейников» вернулась главная ударная сила в атаке — отбывший дисквалификацию Луценко. А вот тренерскому штабу ярославцев пришлось перекраивать линию нападения уже в дебюте встречи. Гонгапшев получил травму и уступил место на поле Самойлову. Знал ли тогда Евсеев, какого джокера выпускает? При этом в игре остался другой номинальный форвард хозяев — Грузнов, который и открыл счет на 12-й минуте, головой замкнув подачу с фланга.
У команды Олега Кононова мало что получалось в атаке. Ярославцы очень плотно играли против Панченко, пару раз накрыв его удары из-за пределов штрафной. А вот стандарты принесли «Арсеналу» остроту. Так, в середине тайма после подачи со штрафного и скидки на дальнюю штангу Луценко оказался в отличной позиции, но не попал в ближний угол.
А перед перерывом на первый план вышел арбитр встречи Зияков. Гости готовились к стандарту с правого фланга, но еще до подачи судья усмотрел фол в штрафной «Шинника» — Семенов попал локтем в лицо Соколу. Вердикт рефери: красная карточка (не слишком ли строгое наказание?) защитнику хозяев и... перебить штрафной, так как фол был совершен еще до ввода мяча в игру.
Получив численное большинство, во втором тайме «Арсенал» начал давить соперника, в первые 10 минут создав два шикарных момента. Но сначала Луценко не смог переиграть Вамбольта, а затем Хабибов попал в штангу.
Гол назревал. И его ожидаемо организовали ветераны туляков. Вышедший на замену Ткачев великолепной передачей «шведой» вывел Панченко один на один, и Кирилл оказался точен — 1:1.
В этот момент показалось, что «Арсенал» увезет из Ярославля три очка. Однако развязка получилась просто сумасшедшей. Антигероем встречи, пожалуй, можно считать Деспотовича. Форвард, который отказался покидать тульский клуб из-за жирного личного контракта, мог выводить свою команду вперед, но из убойной позиции пробил в штангу.
Возмездие за упущенный шанс наступило мгновенно. Самойлов, получив передачу на входе в штрафную, сначала зарядил с правой ноги, но удар накрыл Григалава. Но мяч снова отлетел к полузащитнику хозяев, который, переложив корпус, уже с левой ноги пробил в дальний угол. Шамов выручить не смог — 2:1!
Сложно сказать, что на радостях с бровки кричал в этот момент Евсеев (может быть, повторил свою легендарную фразу после гола в ворота Уэльса?), но арбитр показал ему прямую красную карточку. Вадим Валентинович не растерялся и пошел в народ — досматривать игру рядом с болельщиками. А после финального свистка, возвестившего о героической победе «Шинника», никому из зрителей не отказал в совместном фото.
Похоже, в первой лиге появились свои наглецы — из Ярославля! И народный тренер.
Кононов на пресс-конференции, впрочем, заметил, что «Арсенал» не заслуживал поражения:
— Начало матча было не за нами. Пропустили быстрый гол. Потом полностью взяли инициативу в свои руки. Доминировали. Создали множество моментов. Две штанги... Не забиваем. Пропускаем. У соперника два удара — два гола. В принципе, что тут еще сказать... Мы владели преимуществом. Ребята играли хорошо. Где-то нам не везет в последнее время. Фарт и счастье были на стороне «Шинника». Но я считаю, мы полностью переиграли соперника.
«Арсенал» занимает промежуточное шестое место, всего на одно очко опережая «Шинник». Туляки потерпели третье поражение в последних четырех турах.
А вот разбор матча от Евсеева — по горячим следам из раздевалки (на пресс-конференции он присутствовать не мог):
— Играли сегодня великолепно. Первый тайм особенно. И перебегали Тулу! Но тут вмешались...
— Потусторонние силы?
— Да... Второй тайм сыграли, можно сказать, в «автобус». И победили. Но про «автобус» говорить не стоит. Мы играли очень мастеровито.
Это уже шестая кряду победа «Шинника» дома.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|10
|4
|1
|30-12
|34
|
2
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|25-16
|28
|
3
|Рубин
|15
|7
|5
|3
|27-18
|26
|
4
|КАМАЗ
|15
|7
|5
|3
|20-12
|26
|
5
|Енисей
|15
|7
|5
|3
|23-17
|26
|
6
|Арсенал
|16
|7
|4
|5
|24-19
|25
|
7
|Шинник
|16
|7
|3
|6
|19-17
|24
|
8
|Волгарь
|15
|6
|5
|4
|15-12
|23
|
9
|Нефтехимик
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
10
|Динамо Мх
|15
|5
|6
|4
|13-13
|21
|
11
|СКА-Хаб.
|15
|5
|5
|5
|24-18
|20
|
12
|Кубань
|15
|4
|4
|7
|15-16
|16
|
13
|Уфа
|15
|4
|4
|7
|11-20
|16
|
14
|Акрон
|15
|3
|7
|5
|12-20
|16
|
15
|Велес
|15
|4
|1
|10
|12-26
|13
|
16
|Краснодар-2
|15
|3
|3
|9
|11-25
|12
|
17
|Родина
|15
|2
|5
|8
|11-21
|11
|
18
|Волга
|15
|1
|5
|9
|10-24
|8
|28.10
|19:00
|
Шинник – Арсенал
|2 : 1
|29.10
|15:00
|
Волга – Динамо Мх
|- : -
|29.10
|16:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|29.10
|17:00
|
Алания – Акрон
|- : -
|29.10
|17:00
|
КАМАЗ – Уфа
|- : -
|29.10
|17:00
|
Кубань – Родина
|- : -
|29.10
|18:30
|
Нефтехимик – Енисей
|- : -
|30.10
|14:00
|
Велес – Краснодар-2
|- : -
|30.10
|15:00
|
Рубин – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|8
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|12
|1
|4
|
|
Кэтэлин Карп
Уфа
|14
|1
|4