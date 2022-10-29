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Евсеев зажигает в Ярославле: удаление, селфи с болельщиками и безумная концовка «Шинника»!

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Победная раздевалка «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
В меньшинстве обыграл «Арсенал» Олега Кононова.
Россия. ФНЛ. 16-й тур
28 окт, 19:00. Шинник (Ярославль)
Шинник
2:1
Арсенал Т

После победы над «КАМАЗом» в 15-м туре Вадим Евсеев роскошно анонсировал следующий матч.

«В ближайшую пятницу «Шинник» покажут по федеральному каналу. В 16-м туре — дождались... Покажут «Шинник» наконец-то! Всех приглашаем на искрометный футбол».

Вадим Валентинович не обманул. Матч с тульским «Арсеналом» получился что надо! С сюжетом, развязкой, неоднозначным судейским решением.

В основу «оружейников» вернулась главная ударная сила в атаке — отбывший дисквалификацию Луценко. А вот тренерскому штабу ярославцев пришлось перекраивать линию нападения уже в дебюте встречи. Гонгапшев получил травму и уступил место на поле Самойлову. Знал ли тогда Евсеев, какого джокера выпускает? При этом в игре остался другой номинальный форвард хозяев — Грузнов, который и открыл счет на 12-й минуте, головой замкнув подачу с фланга.

У команды Олега Кононова мало что получалось в атаке. Ярославцы очень плотно играли против Панченко, пару раз накрыв его удары из-за пределов штрафной. А вот стандарты принесли «Арсеналу» остроту. Так, в середине тайма после подачи со штрафного и скидки на дальнюю штангу Луценко оказался в отличной позиции, но не попал в ближний угол.

А перед перерывом на первый план вышел арбитр встречи Зияков. Гости готовились к стандарту с правого фланга, но еще до подачи судья усмотрел фол в штрафной «Шинника» — Семенов попал локтем в лицо Соколу. Вердикт рефери: красная карточка (не слишком ли строгое наказание?) защитнику хозяев и... перебить штрафной, так как фол был совершен еще до ввода мяча в игру.

Получив численное большинство, во втором тайме «Арсенал» начал давить соперника, в первые 10 минут создав два шикарных момента. Но сначала Луценко не смог переиграть Вамбольта, а затем Хабибов попал в штангу.

Гол назревал. И его ожидаемо организовали ветераны туляков. Вышедший на замену Ткачев великолепной передачей «шведой» вывел Панченко один на один, и Кирилл оказался точен — 1:1.

В этот момент показалось, что «Арсенал» увезет из Ярославля три очка. Однако развязка получилась просто сумасшедшей. Антигероем встречи, пожалуй, можно считать Деспотовича. Форвард, который отказался покидать тульский клуб из-за жирного личного контракта, мог выводить свою команду вперед, но из убойной позиции пробил в штангу.

Возмездие за упущенный шанс наступило мгновенно. Самойлов, получив передачу на входе в штрафную, сначала зарядил с правой ноги, но удар накрыл Григалава. Но мяч снова отлетел к полузащитнику хозяев, который, переложив корпус, уже с левой ноги пробил в дальний угол. Шамов выручить не смог — 2:1!

Сложно сказать, что на радостях с бровки кричал в этот момент Евсеев (может быть, повторил свою легендарную фразу после гола в ворота Уэльса?), но арбитр показал ему прямую красную карточку. Вадим Валентинович не растерялся и пошел в народ — досматривать игру рядом с болельщиками. А после финального свистка, возвестившего о героической победе «Шинника», никому из зрителей не отказал в совместном фото.

Похоже, в первой лиге появились свои наглецы — из Ярославля! И народный тренер.

Кононов на пресс-конференции, впрочем, заметил, что «Арсенал» не заслуживал поражения:

— Начало матча было не за нами. Пропустили быстрый гол. Потом полностью взяли инициативу в свои руки. Доминировали. Создали множество моментов. Две штанги... Не забиваем. Пропускаем. У соперника два удара — два гола. В принципе, что тут еще сказать... Мы владели преимуществом. Ребята играли хорошо. Где-то нам не везет в последнее время. Фарт и счастье были на стороне «Шинника». Но я считаю, мы полностью переиграли соперника.

Леонид Слуцкий. Слуцкий громит «Краснодар-2». Кононов проигрывает аутсайдеру. Шикарная «Алания»

«Арсенал» занимает промежуточное шестое место, всего на одно очко опережая «Шинник». Туляки потерпели третье поражение в последних четырех турах.

А вот разбор матча от Евсеева — по горячим следам из раздевалки (на пресс-конференции он присутствовать не мог):

— Играли сегодня великолепно. Первый тайм особенно. И перебегали Тулу! Но тут вмешались...

— Потусторонние силы?

— Да... Второй тайм сыграли, можно сказать, в «автобус». И победили. Но про «автобус» говорить не стоит. Мы играли очень мастеровито.

Это уже шестая кряду победа «Шинника» дома.

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Основные источники исследования

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ЦСКА

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
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1
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 15 10 4 1 30-12 34
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Енисей 15 7 5 3 23-17 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
9
 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
10
 Динамо Мх 15 5 6 4 13-13 21
11
 СКА-Хаб. 15 5 5 5 24-18 20
12
 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 15 4 4 7 11-20 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 - : -
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
29.10 17:00
Алания – Акрон
 - : -
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 - : -
29.10 17:00
Кубань – Родина
 - : -
29.10 18:30
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Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 15:00
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Евгений Луценко

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 7
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
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Уфа

 14 1 4
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