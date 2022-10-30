«Зимой Дзюба не вернется в Россию. Не в его правилах сдаваться!» Эксперт — о шансах форварда в Турции

Комментатор Эльвин Керимов, специалист по турецкому футболу, рассуждает о том, почему у Артема Дзюбы пока не получается в «Адане».

Монтелла спокойно обходится без Дзюбы, команда играет низом, без чистого форварда

— Что происходит с Дзюбой? Он не готов физически? У него пропали амбиции? Не горят глаза?

— Дело исключительно в его функциональном состоянии. Он просто не проходил с «Аданой» предсезонку. Артем довольно медленно набирает форму. Как-то так.

— А в ту ли команду он перешел?

— В минус Дзюбе сыграло то, что сейчас Монтелла играет без чистого нападающего, с ложной «девяткой». Беланда пока выглядит в этой роли потрясающе! И по забитым голам, и по созданным моментам для партнеров. То есть у тренера нет надобности выпускать номинального чистого форварда. Монтелла спокойно обходится и без Дзюбы.

— Но есть мнение, что у Дзюбы еще и глаза потухли.

— Не согласен. У Артема глаза горят всегда. Да, играет сейчас очень мало. В матче на Кубок на прошлой неделе он вышел на поле впервые с августа.

— И как смотрелся?

— Провел тайм, сделал одну классную обостряющую передачу, пяткой на Гульбрандсена, однако тот не забил. А в чемпионате в последней игре россиянин не попал даже в заявку. Пока ситуация для него действительно сложная — «Адана» играет здорово без него. К всеобщему удивлению, сейчас команда борется даже за чемпионство. Но в долгосрочной перспективе о шансах команды Монтеллы на первое место, конечно, говорить сложно.

— А подойдет ли Дзюба стилистически «Адане», если команда начнет играть с чистым форвардом?

— Дело в том, что «Адана» меньше всех в турецкой лиге подает навесы, делает кроссы, длинные передачи. То есть она играет низом, старается комбинировать. Дзюбе придется подстраиваться под такой футбол.

— Тогда зачем же «Адана» звала Артема?

— Монтелла начал усложнять футбол своей команды только в начале этого сезона. Дзюбу взяли, так как уходил Балотелли. «Адане» срочно нужен был нападающий.

— Но у «Аданы» есть еще Ассомбалонга.

— Думаю, если Дзюба в форме, он сильнее конголезца. Гульбрандсен? Это более разнообразный игрок, может действовать и на фланге. Так что центрфорвард «Адане» все равно нужен — хотя бы для того, чтобы выходить на 20-30 минут. Когда команда упрощает игру, тогда Артем может быть полезен.

Если бы Дзюбе нужны были деньги, он бы поехал в Саудовскую Аравию

— Но пока в чемпионате Дзюба не выходит даже на 20 минут. Настолько он сейчас разобран?

— Об этом недавно сказал президент клуба: Дзюба хороший футболист, но он не в форме, не проходил предсезонку. Монтелла сам себе не враг. Он выпускает тех, кто находится в кондициях.

— Турецкие СМИ здорово кусают Дзюбу. Так, спортивный журналист Мехмет Озджан в разговоре с корреспондентом «СЭ» заметил: «Цель Дзюбы — заработать денег. Ему все равно на свою карьеру. Это однозначно плохой трансфер для «Аданы Демирспор».

— Я бы не обращал внимания на болельщиков и журналистов. Сегодня у тебя не получается — они смешивают футболиста с грязью. Потом ты забиваешь в трех матчах кряду, и тебя начинают сравнивать с суперзвездой, называть гением и так далее. В Турции мнение представителей СМИ, как правило, без середины. Либо очень хорошо, либо очень плохо. Это ментальность турок. Я бы на месте Дзюбы не читал прессу, не обращал внимания на критику.

— Как будут дальше развиваться события?

— Пока «Адана» будет играть с ложной «девяткой». Дзюбе же нужно держать себя в форме, проявлять себя на тренировках и, самое главное, использовать свой шанс в игре. Все постепенно. Забьет — получит больше игрового времени. И я не согласен с теми, кто говорит, что Дзюба поехал в Турцию только за деньгами.

— Почему?

— Если бы он ставил деньги во главу угла, то уехал бы в Саудовскую Аравию или в Эмираты. У него есть спортивный интерес, желание играть в еврокубках, куда метит «Адана». А с мотивацией у него никогда проблем не было. Сейчас — тем более. Форварду нужно доказывать свою состоятельность, что он по-прежнему эффективен, топ. Биография-то у него потрясающая. Почему «Адана» его взяла? Это тот нападающий, которого знают в Европе по Лиге чемпионов, матчам за сборную, по чемпионату мира. Как только перестанет залетать у Беланда, может быть, Монтелла изменит и стиль игры, начнет действовать с чистым нападающим.

— А у Беланда может наступить спад?

— Я что-то не помню ровного сезона в его карьере. Возможно, только в чемпионском «Монпелье» он отыграл без явных спадов. А в остальных клубах чередовал удачные отрезки с откровенно слабыми.

— Значит, Дзюба свой шанс получит?

— Да. Сезон длинный. Есть матчи на Кубок. Кто знает, может быть, Артем уже набрал кондиции, просто «Адане» пока и без него хорошо.

Артем Дзюба. ФК «Адана Демиспор»

Таких, как Артем, в Турции 20-30 игроков. А то и 40. Он не прима

— Но не сломается ли Дзюба сейчас психологически? В «Зените» он долгие годы был на ведущих ролях, а тут — глухой запас...

— У Дзюбы, согласитесь, хватало сложных периодов в карьере. Уходы в аренду в «Томь», «Арсенал». Он знает, как бороться с такими ситуациями. Конечно, Артем недоволен ролью запасного, и сейчас Артем несчастлив. А чему радоваться? Тебя подписали на солидный контракт, представили как звезду, ты в первом же матче забиваешь «Фенеру», а потом садишься на лавку и не выходишь. Да, это сложно и, возможно, что-то новое для него, потому что другая среда, другой чемпионат. И Дзюба там не прима. В Турции таких, как он, человек 20-30, а то и 40. Однако, мне кажется, ментально Дзюба готов к такому вызову, будет бороться за место в составе.

— А не считаете, что руководители «Аданы» решат зимой с ним расстаться, если он в ближайших турах себя никак не проявит?

— Здесь нужно знать условия контракта. Объявлен срок 1+1, но я не в курсе, какие в нем нюансы. Будут ли ему искать клуб для аренды на полгода? Появятся ли команды, которые захотят его подписать и удовлетворить его финансовые амбиции? Не думаю, что в очередь за Дзюбой выстроятся клубы за пределами России. И захочет ли сам Артем уезжать из Турции?

— А вы исключаете его возвращение в Россию зимой?

— Если бы Артем хотел, он бы остался летом в России. У него же была такая возможность. В Турцию он уехал не просто так. Человек пожелал сменить обстановку. Зная его характер, думаю, Дзюба не захочет сдаваться. Это не в его правилах, не похоже на него. Если Артем вернется из Турции в Россию, ничего там не добившись, это будет выглядеть довольно странно.