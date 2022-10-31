Слуцкий вытащил игру против Игнашевича. Спасение «Алании». Драма вратаря-терминатора

Обзор ярких событий 16-го тура первой лиги.

Слуцкий против Игнашевича — 3:3!

Ученик едва не превзошел учителя. «Балтика» Сергея Игнашевича могла обыграть «Рубин» Леонида Слуцкого в Казани, но растеряла преимущество в два мяча.

Слуцкий не мог рассчитывать на травмированных Самошникова, Дзагоева и дисквалифицированного Фамейе. В итоге на острие атаки был отряжен Лисакович, который в последнее время стал вновь закисать в столице Татарстана.

Игнашевич же произвел перестановку на последнем рубеже — Латышонок заменил Бориско. Впрочем, мера себя не сильно оправдала. Евгений заметно нервничал и допустил ряд ошибок. Но обо всем по порядку.

Первый тайм калининградцы однозначно могут занести себе в актив. Гости открыли счет уже на второй минуте. 20-летний Лазарев, игравший на позиции правого латераля, выполнил подачу в штрафную, где Маляров скинул головой мяч Гузине. Босниец был безупречен на «втором этаже», пробив под перекладину.

«Балтика» пыталась играть в прессинг, мало что позволяя подопечным Слуцкого на своей половине поля. Атакам казанцев явно не хватало осмысленности. Гости же сделали серьезную заявку на победу на 36-й минуте. Арбитр посчитал, что Тесленко сфолил на Гузине в штрафной, и указал на «точку». Сам пострадавший исполнил пенальти, откровенно говоря, бездарно, однако оказался первым на добивании — 0:2. Дубль 28-летнего легионера.

«Рубину» надо отдать должное. Команда не раскисла и вернулась в игру еще до перерыва. Вездесущий Кабутов мощным ударом замкнул подачу на ближней штанге — 1:2.

Впрочем, уже в начале второго тайма положение хозяев вновь стало незавидным. Сработало главное оружие «Балтики» — стандарт. Правда, гол получился немного курьезным. После подачи с углового мяч просто попал в бедро Остойичу и отлетел в ворота — 1:3.

И почти тут же Гузина мог «закрывать» игру, однако после отличной передачи Мусаева не смог в касание переправить мяч в створ.

Казань быстро пришла в себя и вновь показала характер. В следующие полчаса моменты возникали только у ворот гостей. Тесленко сократил разницу в счете, воспользовавшись ошибкой Латышонка на выходе, — 2:3.

Затем Костюков обязан был забивать, но попал точно в голкипера. Наконец, на 87-й минуте, свое веское слово сказал Лисакович, головой замкнув подачу умницы Кабутова. 3:3!

В самой концовке встречи «Балтика» могла вырвать победу, но Лазарев махнул мимо мяча.

— Очень эмоциональная игра, которая для нас складывалась крайне сложно, — констатировал Слуцкий. — На первых минутах первого и второго таймов мы пропускали очень быстрые мячи и все время приходилось отыгрываться. Большие молодцы, что проявили характер.

— Сергей Игнашевич заметил, что мяч три раза прилетел в штрафную «Балтики», и это привело к трем голам...

— Я могу сказать то же самое в другую сторону: мяч три раза залетел в нашу штрафную, и это привело к трем пропущенным мячам. Я еще могу вспомнить стопроцентный момент Костюкова, который он не реализовал, в упор попав во вратаря. В концовке был шанс у Муллина, несколько проникающих передач... Так что я не совсем согласен с такой оценкой. Можно говорить о том, что и «Балтика» считаное количество раз дошла до нашей штрафной площади. Не знаю, какое количество ударов было у них в створ, но у гостей чуть ли не стопроцентный показатель реализации.

После 16 туров «Балтика» — вторая. «Рубин» делит третье место с КАМАЗом и «Енисеем».

Осечка «Алании»

«Алания» бодро начала матч с «Акроном», однако к 30-й минуте уже пропустила два мяча. Сначала Савичев реализовал пенальти за фол Багаева на Гираеве. А затем грубую ошибку при начале атаки допустил Солдатенко. Его передачу перехватили, Гираев выскочил один на один с голкипером и мощно пробил в ближний верхний угол — 0:2.

Багаев реабилитировался за свою ошибку на 31-й минуте, однако до перерыва Марухин восстановил статус-кво, пробив головой мимо вратаря — 1:3. В воздухе запахло главной сенсацией тура.

А ведь все тот же Марухин мог доводить счет до крупного и забивать гол в «раздевалку» — мяч прошел в сантиметрах от штанги после удара 19-летнего хавбека в касание с линии вратарской.

«Алания» правильно отреагировала на слабый первый тайм. После перерыва «барсы» создали четыре верных момента, два из которых реализовали. Окончательный счет установил самый результативный игрок турнира Галоян. Экс-футболист «Велеса» выполнил прострел с левого фланга. Мяч, пролетев всех, заскочил в угол ворот Волкова — 3:3.

— К сожалению, пропустили довольно простые мячи, — сказал тренер «Алании» Заур Тедеев. — Ошибки, потеря концентрации... А в атаке реализовали свои сильные наработки. Могли забить и больше. Во втором тайме имели подавляющее преимущество. Футболисты ментально перестроились. В раздевалке в перерыве сказал ребятам: «Мы не проиграем». Просто я не помню матча, где бы мы не добавили во втором тайме.

Мамин: четвертый отбитый пенальти в сезоне!

«Уфу» по-прежнему лихорадит. Денис Попов уволен с поста главного тренера спустя два месяца после назначения. Руководство тем самым признало свою ошибку? Вновь появляются слухи, что команда из-за финансовых проблем недоиграет этот сезон.

В связи с этим мало кто верил в то, что подопечные Арслана Халимбекова увезут очки из Набережных Челнов. Концовка первого тайма подтверждала это предположение. КАМАЗ организовал два гола в течение двух минут! Гаглоев хладнокровно реализовал пенальти, а Бадтрдинов, обокрав Плиева, вошел в штрафную и с левой ноги послал мяч в правый от себя угол.

Немногие поднимаются после такого нокдауна. «Уфа» встала с колен во втором тайме, сотрясла перекладину, заработала пенальти и... не реализовала его. Голкипер КАМАЗа Мамин отразил уже четвертый 11-метровый в сезоне, угадав направление удара Евсеева! Терминатор!

Интересно, есть ли в мире человек, который в эту минуту поставил на ничью «Уфы»? Однако лучшая лига мира подарила нам третью невероятную развязку в этом туре.

Героями встречи стал легионеры «Уфы». Сначала колумбиец Ортис снабдил голевым навесом Минаева — 1:2. А уже на пятой компенсированной минуте анголец Касинтура изловчился и в окружении трех соперников все-таки пробил с разворота по центру ворот. И вот тут же стоит сказать об ошибке Мамина, который не зафиксировал мяч, летевший в него, и упустил его за ленточку — 2:2!