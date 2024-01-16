Кононов — в «Торпедо», мощная селекция «Акрона», Тихонов в «Енисее» и остался без главного диспетчера. Как живет ФНЛ?
Кононов возглавит «Торпедо»
Самая громкая новость этой зимы в ФНЛ на сегодняшний день связана с «Торпедо».
На прошлой неделе журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что в ближайшее время клуб объявит о кадровых изменениях. В частности, новым главным тренером автозаводцев станет Олег Кононов. «СЭ» эту информацию подтверждает. В ближайшее время будет объявлено о его назначении. Как сообщил нам источник, знакомый с ситуацией, в среду Кононов должен провести первую тренировку в «Торпедо».
Напомним, в текущем сезоне у руля команды сначала стоял испанец Пеп Клотет, а затем Артем Горлов. Черно-белые завершили первую часть чемпионата на 8-м месте, отставание от зоны стыков — 8 очков, от второй строчки — 9. Последним местом работы Кононова был раменский «Сатурн».
Ярослава Савина на посту президента клуба сменит Александр Волнушкин.
Пока новичков у москвичей нет.
Абдуллахи ушел из «Динамо»
Лидер турнира махачкалинское «Динамо» понесло серьезную кадровую потерю. Опорный полузащитник Самину Абдуллахи выкупил свой контракт и покинул команду, став свободным агентом. В первой части сезона 23-летний нигериец провел в ФНЛ 19 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
Вместе с тем клуб из Дагестана пополнился 23-летним колумбийским защитником Франциско Кампо и 21-летним полузащитником «Кайрата», воспитанником ЦСКА Антоном Крачковским (его, по всей видимости, рассматривают в качестве замены Абдуллахи).
Информация о том, что Курбан Бердыев интересен сборной Азербайджана, конкретного подтверждения не получила.
«Химки» сохранили Руденко
Занимающие второе место «Химки» укрепили свой состав 26-летним правым защитником (может сыграть и слева) Романом Юзепчуком, у которого в декабре закончился контракт с московским «Торпедо». В текущем сезоне белорус провел за черно-белых 17 матчей в первой лиге, отметившись двумя голевыми передачами.
Осенью команда Андрея Талалаева играла по схеме с тремя центральными защитниками, а роль правого латераля, как правило, исполнял Олег Исаенко.
Основной нападающий красно-черных Александр Руденко (на счету экс-игрока московского «Спартака» 7 голов и 3 результативные передачи) продлил контракт с клубом на 3,5 года.
Кроме того, «Химки» подписали новые соглашения с 29-летним сербским защитником Петаром Голубовичем и 26-летним полузащитником Буттой Магомедовым.
У «Акрона» два супертрансфера
«Акрон», расставшись с Евгением Калешиным, назначил на пост главного тренера Заура Тедеева. По иронии судьбы в прошлом сезоне Тедеев стоял у руля «Алании» — команды, которой теперь будет руководить Калешин.
«Акрон» уже мощно сработал на трансферном рынке, подписав двух креативных полузащитников. Новичками тольяттинцев стали выступавший в первой части сезона в РПЛ за «Балтику» 24-летний Артур Галоян, который хорошо знаком с Тедеевым по работе в «Алании», и экс-лидер «Енисея» 29-летний Никита Глушков (6 голевых передач в этом сезоне).
Осенью лучшим диспетчером «Акрона» был арендованный у московского «Динамо» 21-летний хавбек Владислав Галкин — 4 голевых паса.
«Никита Глушков — лидер атак «Енисея» и вообще лидер по многим атакующим показателям во всей лиге с точки зрения результативности. Прежде всего Артура Галояна отличают тактическая подготовленность и интеллектуальные способности. В сезоне-2022/23 был отрезок первенства, на котором Артур был лучшим игроком лиги по числу результативных действий. Надеюсь, что при должном отношении к работе — а здесь у меня сомнений в его профессионализме нет — он выйдет на свой прежний уровень. Безусловно, Галоян добавит конкуренции в средней линии», — отметил Заур Тедеев.
Калешин — в «Алании»: «Даже самые дерзкие хищники иногда попадают в капканы»
Уволенный из «Акрона» Евгений Калешин недолго оставался без работы. В декабре он возглавил «Аланию», которую осенью тренировал Олег Василенко.
— «Алания» — это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут, — заметил Калешин в интервью клубной пресс-службе. — Непросто поддерживать мотивацию подопечных, когда они уже одной ногой в РПЛ, но из-за регламентных предписаний команда не проходит. Это тяжело психологически. Но, как я уже сказал руководству, даже хищники иногда попадают в капканы. Даже самые дерзкие. Поэтому, думаю, нам необходимо много работать с ментальной составляющей. Надо снова разжечь огонь, поднять мотивацию, добавить драйва! Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга. Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол.
Закончилась аренда у 30-летнего нападающего Вячеслава Кротова, который вернулся в «Пари НН». Осенью экс-спартаковец забил за «барсов» два гола в 11 матчах.
В команду вернулся 32-летний полузащитник Алан Хугаев (100 матчей за «Аланию»). В первой части сезона он выступал во второй лиге за «Чайку».
В Туле — два белоруса и экс-спартаковец
«Арсенал» прибрел двух чемпионов Белоруссии из минского «Динамо». 34-летний Алексей Гаврилович — центральный защитник, ранее выступал в России за «Волгарь» и «Чайку». 25-летний Иван Бахар может закрыть несколько позиций в атакующей линии. В минувшем сезоне футболист, в активе которого 29 игр за сборную Белоруссии, как правило, исполнял роль левого вингера (15 матчей в белорусском первенстве, пять голов и шесть результативных передач).
Еще один новичок команды Александра Сторожука — 27-летний полузащитник Александр Зуев. Последним клубом футболиста, в активе которого 22 матча за московский «Спартак», был сербский ИМТ. В России Зуев также известен по выступлениям за «Крылья Советов», «Ростов», «Рубин» и «Химки».
Отличная новость для тульских болельщиков: «Краснодар» не будет отзывать из аренды лучшего бомбардира нынешнего сезона ФНЛ (13 мячей) 20-летнего нигерийца Джонатана Окоронкво.
Тихонов не ждет Мостового в «Енисее»
Легенда «Спартака» Андрей Тихонов — новый главный тренер «Енисея», который завершил первую часть сезона на 10-м месте. Отрыв от зоны стыков — всего четыре очка.
Напомним, Тихонов уже возглавлял «львов» с июля 2016 года до мая 2017-го. При нем красноярцы заняли третье место в ФНЛ, но в переходных играх за право выступать в премьер-лиге по сумме двух встреч уступили тульскому «Арсеналу» (2:1, 0:1).
Сейчас 53-летний специалист сразу же столкнулся с кадровыми проблемами. Буквально за несколько дней до его назначения команду покинули полузащитники Никита Глушков (лучший диспетчер всей лиги) и Олег Ланин. Впрочем, внешне Андрей Валерьевич философски отреагировал на эти события:
— Футболистов с такой техникой и работой с мячом сейчас во всей лиге мало. Понять ребят можно: после первой части сезона команда осталась без тренера, они не знали, что будет, кто будет. Находились в подвешенном состоянии, и тут поступили предложения, — сказал Тихонов в интервью «Чемпионату».
В январе появлялись новости о том, что Александр Мостовой входит в список потенциальных наставников красноярцев. Однако, по словам Тихонова, бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России в его штабе работать не будет
«Есть тренеры, которые войдут в штаб. Мостового в нем не будет. Это глупые слухи, которые появились неизвестно откуда».
Черышев — в «Шиннике»
Новым главным тренером «Шинника» (13-е место) назначен Дмитрий Черышев, последним местом работы которого был клуб из Андорры «Санта-Колома».
— Никто не говорит про задачу остаться в первой лиге. Здесь эта тема даже не поднимается! Мы должны подняться как можно выше в таблице. Нам нужно создать боеспособный коллектив, показывать хороший футбол и подниматься выше и выше. Конкретное место? Добраться до шестерки будет сложно, но мы постараемся к ней приблизиться, — заявил Черышев-старший в интервью ярославскому телеканалу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо Мх
|20
|11
|4
|5
|21-10
|37
|
2
|Химки
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
3
|Акрон
|20
|10
|5
|5
|27-15
|35
|
4
|Тюмень
|20
|10
|5
|5
|28-17
|35
|
5
|Арсенал
|20
|9
|8
|3
|26-15
|35
|
6
|Алания
|20
|8
|8
|4
|24-22
|32
|
7
|Родина
|20
|7
|7
|6
|30-20
|28
|
8
|Торпедо
|20
|7
|6
|7
|19-20
|27
|
9
|КАМАЗ
|20
|6
|7
|7
|19-20
|25
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|30-29
|24
|
11
|СКА-Хаб.
|20
|6
|6
|8
|19-22
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|6
|6
|8
|15-20
|24
|
13
|Шинник
|20
|6
|6
|8
|25-33
|24
|
14
|Ленинградец
|20
|6
|5
|9
|16-22
|23
|
15
|Кубань
|20
|5
|5
|10
|17-26
|20
|
16
|Сокол
|20
|5
|5
|10
|18-35
|20
|
17
|Волгарь
|20
|4
|7
|9
|17-26
|19
|
18
|Черноморец
|20
|3
|9
|8
|17-26
|18
|3.03
|00:00
|
Химки – Тюмень
|- : -
|3.03
|00:00
|
Енисей – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|3.03
|00:00
|
Акрон – Родина
|- : -
|3.03
|00:00
|
Волгарь – СКА-Хаб.
|- : -
|3.03
|00:00
|
Арсенал – Черноморец
|- : -
|3.03
|00:00
|
Кубань – Шинник
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ленинградец – КАМАЗ
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сокол – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|11
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|15
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|15
|1
|2