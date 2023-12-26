«Марафон мне бежать не придется — «Торпедо» выйдет в РПЛ!» Интервью президента черно-белых

Гостем редакции «СЭ» стал Ярослав Савин.

«Четверка» за селекцию

— «Торпедо» на восьмом месте, восемь очков от зоны стыков и девять — от прямого выхода в РПЛ. Катастрофа?

— Это не то, что мы ожидали, конечно, учитывая задачу возвращения в РПЛ. Но это и не катастрофа, потому что впереди еще 14 туров и все можно поправить. Отрыв не выглядит совсем уж страшным. Хотя понимаем, что нужно теперь прилагать еще больше усилий.

— На предсезонной встрече с болельщиками вы обещали пробежать марафон в том случае, если «Торпедо» не выйдет в РПЛ. Уже начинаете тренироваться?

— Разговаривал с футболистами, сказали, что пока не надо (смеется). Говорят, все будет нормально, бежать не придется.

— Шутки шутками, но уже мало кто верит в ваше возвращение в этом сезоне.

— А мы даже не рассматриваем вариант, что не выйдем в премьер-лигу. Каждый сотрудник клуба думает только о том, что еще нужно сделать, чтобы решить задачу. Ни у кого нет сомнений, что сделаем это. Да, будет архисложно. Значит, надо выигрывать 14 матчей из 14.

— С чем связываете такой результат после 20 туров?

— Многое пошло не так, как нам бы хотелось. Не хочется винить только тренерский штаб — виноваты все. И мы, руководители, и тренеры сработали неидеально. Понятно, что перестройка — пришли 16 новых футболистов. Мы собирали состав, который, с одной стороны, должен был быть молодым: те, кто хочет чего-то добиться, показать, что они достойны играть в великом клубе и бороться за самые высокие места. С другой — опытные ребята, которые должны были повести молодых за собой. Но даже с учетом большой ротации, есть другие команды, которые тоже собрались практически с нуля, но играют стабильнее. Тот же тульский «Арсенал».

— Какую бы оценку поставили за летнюю селекцию?

— Твердую «четверку» точно можно поставить. Из ребят, которые пришли в клуб, только двое из шестнадцати не попали так, как нам бы хотелось. Без имен. 14 из 16 — хороший процент успешности. Все получали разное игровое время при разных тренерах, но самое главное, что мы увидели: среди новичков нет безразличных, все готовы биться.

А если у кого-то не получается... Он должен задать себе вопрос: «Чего мне не хватило, чтобы раскрыться?» Один тренерский штаб уже задал себе этот вопрос, были приняты определенные решения. Новый тоже наверняка понял, что он сделал не так за эти восемь туров.

Ярослав Савин в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

«А когда надо было уволить Клотета?»

— Были летом сомнения насчет Жозепа Клотета: стоит его оставлять или нет?

— На тот момент мы видели, что сложившееся у главного тренера с футболистами взаимодействие дает результат. Сборы были проведены отлично. По первым играм ничто не предвещало, что закончим год на 8-м месте. На тот момент продолжение сотрудничества с Клотетом было логичным и понятным решением. Плюс сохранялся костяк команды, оставшийся с премьер-лиги, у которого было полное взаимопонимание с тренером.

А дальше начались определенные препятствия, которые тренер не смог преодолеть. Мы не смогли помочь Клотету решить эти вопросы. А насчет ошибки летом — так можно сказать после каждого тренера, которого увольняют. По статистике, менее 5% специалистов либо уходят по завершении контракта, либо их переманивает другой клуб. А 95% в итоге все равно увольняют.

— Многие предполагали, что решение по Клотету будет принято, когда что-то пошло не так.

— У нас было как: две победы, ничья, два поражения (от «Сокола» и «Алании»), победа, ничья, поражение, а затем две победы. Вот где в этом промежутке принимать решение? После первой же осечки? Далее последовали три проигрыша подряд — тогда и расстались. А задним умом все крепки. Например, можно говорить, что что-то пошло не так после поражения от «Алании». Но, с другой стороны, мы помним эти игры: у «Сокола» один момент с углового, а у нас ничего не влетело при огромном количестве возможностей забить. В матче с «Аланией» было два убойных момента в первом тайме. То есть игра была, просто где-то не повезло. Дальше поговорили с тренером и дали ему возможность продолжить. Но когда случаются три поражения подряд от команд, которые по бюджету скромнее, чем у нас, то было принято решение об увольнении.

На наш взгляд, любой тренер «Торпедо» должен понимать, что он не имеет права проигрывать три матча подряд соперникам, которые на бумаге гораздо скромнее, чем наш клуб. Это хоть как-то объяснимо, если уступаешь «Зениту», «Спартаку» и ЦСКА с их возможностями. Но опять же, в зависимости от того, как проиграл. А то, что произошло в нашем случае, — это недопустимо.

— Общественность и эксперты ждали, что Клотета сменит более авторитетный специалист, чем Артем Горлов. Например, звучали фамилии Александра Бородюка, а спортивным директором при этом — Игорь Корнеев. Много ли кандидатур рассматривалось?

- Насчет Бородюка — мы знаем, кто стоял за этими слухами. Если говорить в общем, то в момент, когда принималось решение по Жозепу, мы, конечно, думали о разных вариантах. Но при этом понимали, что есть помощник, который знает команду, ребят, сам является молодым перспективным тренером. Артему 36 лет, но он уже 15 лет работает тренером. Был главным, в том числе в клубе премьер-лиги. Да, неудачно, в Нижнем Новгороде не все сложилось, но тем не менее он выигрывал первую лигу Латвии, хорошо работал с «Енисеем». Поэтому мы понимали, что на период окончания осенней части нам бы хотелось дать ему шанс себя проявить.

Вы сказали про именитых тренеров. Вспоминаем, как начинали великие тренеры, в том числе в «Торпедо»... Тот же Валентин Иванов, ему было 32 года. А Романцев «Спартак» во сколько возглавил? Это нормально, что приходят молодые тренеры.

Пеп Клотет. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Смена тренера

— Как оцените результаты этого эксперимента?

- Гораздо ниже ожиданий, и мы все это понимаем. С Артемом обсуждали ситуацию, он тоже все понимает. Были потеряны очки там, где их нельзя было терять. Хотя, кроме единственной игры с «Волгарем», в которой случился необъяснимый физиологический провал у всей команды и мы проиграли 0:3, все остальные игры провели на хорошем уровне. Понятно, что были ошибки, но самое главное, что я видел: Артем работает практически круглосуточно. Предъявить ему, что он недорабатывает, невозможно. Наоборот, надо иногда останавливать, чтобы он успевал отдыхать. Артем — фанатик. Тот человек, который сразу после окончания матча садится в автобус и просматривает игру, отмечает моменты, на которые нужно его штабу обратить внимание, и очень много думает о том, что нужно улучшить в процессе.

Горлов искал нужную схему, комбинацию футболистов, ему на это понадобилось четыре-пять игр, и последние три встречи были уже на совершенно другом уровне. Команда начала показывать интересный для зрителей футбол, который мы бы хотели видеть.

— Сейчас много слухов о будущем главного тренера. На сборы «Торпедо» повезет Горлов? Или, быть может, Олег Василенко?

— Все, что я могу сказать: на текущий момент главным тренером является Артем Сергеевич Горлов. Он готовит команду к сборам, составляет план тренировочного процесса.

Будут ли какие-то изменения в течение этого месяца? Возможно, будут, возможно, нет. Есть ли вероятность, что Горлов продолжит работу? Конечно, есть. Есть ли вероятность, что произойдут какие-то изменения? Есть. Любой клуб в межсезонье всегда смотрит, где он может улучшиться по всем направлениям.

Мы с Артемом Сергеевичем постоянно на связи. Вместе с председателем совета директоров Леонидом Юхневичем провели встречу с тренером, на которой Горлов представил план развития команды. Дальше у нас есть время все оценить и принять решение.

— А тренер знает, что его работа по подготовке к сборам может быть выброшена в корзину?

— Мы в этом плане максимально корректны. У нас четкая договоренность с Артемом с точки зрения сроков, с точки зрения всей работы. У него действующий контракт, он должен его выполнять, готовить команду к сборам. Если по каким-то причинам клуб примет решение о другом тренере, то в первую очередь встретимся с Артемом и обсудим с ним его дальнейшее участие в жизни «Торпедо».

Артем Сергеевич присоединился к клубу по моей инициативе. Сначала в качестве помощника главного тренера, а затем я рекомендовал его на пост главного тренера. Совет директоров одобрил. Мы видим потенциал, верим в молодые кадры, и Артем Горлов точно может принести пользу футбольному клубу «Торпедо». Вопрос роли? Пока он главный тренер.

— В числе претендентов назывались фамилии Константина Зырянова и Игоря Семшова. Олег Василенко, говорят, уже практически в офисе у вас сидит. Эти кандидатуры действительно в ваших списках?

— Это нормально, что «Торпедо» рассматривает своих известных в прошлом игроков, которые показывали искрометный футбол, много отдали клубу, а теперь стали тренерами. Конечно, мы за ними следим, общаемся. Потому что такие специалисты, как Зырянов, имеют большие шансы когда-то вернуться в клуб.

В какой-то момент времени молодой или опытный тренер, по мнению руководства клуба, подходит команде, а в какой-то — нет. Пример «Баварии», которая сначала берет опытных тренеров, а потом назначает молодого Нагельсманна. У нас тоже такое может быть. Например, был мэтр Александр Генрихович Бородюк, а сейчас Артем Сергеевич Горлов.

— О легендах «Торпедо» сказали. Но фаворитом все же называют Василенко.

— Любой клуб, который хочет бороться за выход в премьер-лигу, будет рассматривать и общаться с таким тренером. Особенно когда он свободен. «Торпедо» общается не только с теми, кого вы назвали, но и с большим количеством других тренеров, которые доступны сейчас на рынке и могли бы в какой-то момент нас усилить.

Но опять же, я хочу подчеркнуть, это не значит, что мы точно будем менять тренерский штаб. Это вообще нормальная работа клуба — общаться со специалистами, чтобы понимать их философию, подход. Не только из газет узнавать, как человек строит футбол, а разговаривать лично, понимать мышление, какой подход к взаимодействию с руководителями.

И общение не только напрямую с тренерами. Можно получить обратную связь у его предыдущего работодателя.

— Например, спросить у владельца «Акрона» Павла Морозова про характер Евгения Калешина.

— Да, как вариант. Калешин вот уже в «Алании». Одним подходит тренер, другим — нет. Мы в принципе никогда не скрывали, что и летом, и в межсезонье общаемся с тренерами. Но делаем это максимально корректно, не с теми, кто связан обязательствами с другими клубами.

Евгений Калешин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Рейна и Полоз знают, что могут лучше»

— Создается ощущение, что будущее Горлова зависит от того, удастся ли договориться с условным Василенко или нет. Это так?

— Нет. Все зависит от того, какое решение внутри клуба будет принято по поводу дальнейшего развития. А тема, удастся договориться или нет, наступает уже после этого.

— Разве вопрос развития клуба не летом надо было решать?

— Глобально — конечно. Но жизнь вносит коррективы. Если бы мы шли на втором месте, наверное, действовали бы иначе.

— Получается, и по зимней селекции пока нет понимания?

— Есть. На данный момент ведем двух футболистов: левого защитника и игрока в центральную зону. Но тут не все зависит от нас, потому что они не свободные агенты. Надеюсь, договоримся, а больше новичков не планировали.

— По ощущениям, главная звезда «Торпедо» — Рейна, который последние матчи сидит на скамейке. Что с ним делать?

— Во-первых, важно отметить, что Йорди переподписал контракт на более скромных условиях, чем были у него в РПЛ, понимал: надо будет много бороться и биться. Ему можно сказать только спасибо за те матчи, в которых он сражался. Буквально сегодня пересматривали записи (добрались пока до 8-го тура), и в каждой из игр он отрабатывал полностью. Но эффективность, к сожалению, подводит. Ожидали, что он забьет за первую часть сезона шесть-семь голов, а не три мяча.

Почему Рейна после смены тренерского штаба не стал показывать тот уровень, который демонстрировал при Клотете? Мы не знаем. Естественно, общаемся с Йорди, к нему нет вопросов по тренировкам. Он никогда не уберет ногу, всегда будет бороться. Яркий пример — его дуэли с Червяковым. Руслан — парень 2005 года, физически, скорее всего, самый сильный в команде. Если на поле ты с ним сталкиваешься, то врезаешься в грузовик, который летит со скоростью 200 км/ч. Вот они всегда с удовольствием сталкиваются. Худенький Йорди и Руслан, который в три раза больше. Но Рейну всегда это только заводит.

Да, пока не получилось себя показать в полной мере. Он сам об этом знает и все понимает. Надеемся, что сейчас перезагрузится. У Йорди был долгий сезон, он приехал в марте и провел всего лишь десять дней отпуска. Возможно, это повлияло на него. Может, было тяжело психологически. Сейчас отдохнет дома с семьей в Перу. Мы с ним разговаривали — он заряжен помогать команде и добиваться целей.

— Правда ли, что Полоз получает 3 миллиона рублей в месяц?

— Нет. Мы никогда не говорим, кто сколько зарабатывает, но Полоз получает гораздо меньше. Вообще вокруг «Торпедо» очень много вымыслов: за сколько мы покупаем футболистов, какие у нас зарплаты. Эта информация сильно преувеличивается. Контракт Полоза зарегистрирован в РФС. Там не могут его раскрывать, но когда видят, что пишут в медиа, то тоже, наверное, удивляются.

— Тем не менее он примерно на втором месте по зарплате в клубе? Рейна, Полоз...

— Вы не поверите, но нет. При менеджменте, который пришел с марта, нет ни одного игрока, приблизившегося бы по зарплате к футболистам, которые были подписаны в РПЛ.

— Вы говорили, что из 16 трансферов дважды промахнулись. Один из промахов, предположу, как раз Полоз. Будете ли вы с ним расставаться?

— Дима — очень умный футболист. Мы с ним общались, нужно отдать ему должное: он прекрасно понимает, что пока не показал того, ради чего приходил в клуб. Очень ценно, что Полоз это осознает. Понимает, где и как недоработал, и готов дальше показывать, что пришел в «Торпедо» не просто так. Он относится к своему здоровью максимально внимательно. И по физиологии может играть до 40 лет, как Лебеденко. А главное, что Дима этого хочет. У него сейчас есть шанс показать себя, каким мы его знаем по РПЛ, свои бойцовские качества и остаться в команде. Он готовится к сборам.

— А белорус Юзепчук уходит в «Химки»?

— Да, мы тоже слышали, что Рому зовут в «Химки». У него заканчивается контракт 31 декабря. В июне сделали ему предложение, хотели, чтобы он остался. На сегодняшний день положительного ответа не получили, поэтому вполне вероятно, что он перейдет в другой клуб.

— Это потеря?

— Я думаю, что да. Роман забил два гола, всегда отдается футболу. Он человек, на которого всегда можно положиться. Если у него будут условия лучше, чем предлагаем мы, то для него это замечательно. Значит, мы приняли верное решение, подписав его, а он отдал все клубу и стал так интересен другим, что улучшает свой контракт и продолжает развитие.

Ярослав Савин в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бюджет, доходы, строительство стадиона

— Предыдущий президент «Торпедо» Денис Маслов называл бюджет на прошлый сезон в РПЛ — 1,4 миллиарда рублей. Какой он в этом?

— У меня немного другие данные по прошлому сезону. Что касается нынешнего, то наш бюджет не самый большой в первой лиге. С рядом футболистов мы не смогли договориться, поскольку соперники могут предлагать зарплату выше.

— Понятно, что впереди «Химки», где говорили о бюджете 2 миллиарда. А кто еще?

— «Химки» не скрывают хорошее финансирование. В новой команде Калешина (речь об «Алании». — Прим. «СЭ») тоже не скрывают.

— Без стадиона и с туманной перспективой выхода в РПЛ.

— Это вопрос руководителям «Алании». У нас немаленький бюджет, поэтому мы недовольны текущим местом. У клуба, футболистов и тренерского штаба одни из лучших условий в лиге, достаточные, чтобы добиваться результата. Но опять же — 16 новых игроков, сменился тренер... Нужно время, чтобы сформировался костяк команды. К 18-му туру мы уже увидели его очертания. Думаю, что с ним дальше и будем двигаться.

— Сколько процентов от бюджета удается зарабатывать самим?

— В ФНЛ, конечно, зарабатывать гораздо сложнее, чем в РПЛ. Все доходы, в том числе спонсорские, падают из-за количества контактов с аудиторией в сравнении с премьер-лигой. У всех спонсоров стоимость контрактов уменьшается, в том числе у букмекеров.

Посещаемость тоже уменьшается. Понимаем, что нам нужно больше работать с болельщиками, но в РПЛ на более яркие имена идет большее количество людей. У нас на данный год заложено порядка 20-30% на коммерческий доход, остальное — вложения акционеров.

В премьер-лиге, конечно, возможности куда больше. Один телеконтракт — это минимум 250-300 миллионов рублей. При этом нас в этом сезоне «Матч ТВ» показал уже восемь раз. И еще мы — команда, которая десять раз играла по понедельникам. Единственная в ФНЛ.

— Трансляции вам что-то приносят?

— Для тренерского штаба головная боль, невозможно выстроить недельный цикл, а клубу трансляции приносят доход. В первую очередь от спонсоров, которые появляются в эфире федерального канала. Хочется отметить, что первая лига делает большую работу, чтобы приходили новые партнеры, увеличивались поступления. Понятно, что это и близко несопоставимо с РПЛ, даже 20-ю часть не получают клубы ФНЛ. Но тем не менее рост заметен. Лига борется, чтобы картинка была лучше, в целом качество продукта повышается. Есть команды, на которые приходит по 10 тысяч человек. И атмосфера хорошая, и футбол интересный.

— Есть ли продвижения в строительстве стадиона «Торпедо»?

— Двигаемся четко по плану — завершаем в конце 2025 года, ввод в эксплуатацию — в 2026-м.

— Когда уже сможем увидеть стены?

— В первом квартале 2024 года пойдет рост. Кстати, для наших болельщиков и дорогих зрителей мы сделали отдельный Telegram-канал, посвященный стадиону. В нем руководитель стройки регулярно рассказывает о том, что было сделано, мы публикуем видеообзоры. Укрепление опорной стены, чтобы не «уехали» все дома, которые стоят сверху, погружение почти пяти тысяч свай, заливка многих тысяч кубов бетона... Огромнейшая работа, а у болельщиков было ощущение, что дело стоит на месте. Скоро пойдет работа по возведению стен, прогресс станет более наглядным.

Ярослав Савин в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Мне охрана не нужна»

— У «Торпедо» всегда были жесткие поклонники, которые давно ждут чемпионства, а получают одни разочарования — первую лигу, вторую. Недовольство выплескивается на руководителей — Александра Тукманова, Дениса Маслова, теперь на вас. Как вы к этому относитесь и взаимодействуете ли с болельщиками?

— Болельщики «Торпедо», на мой взгляд, самые преданные в российском футболе. Потому что пережить практически расформирование клуба, вылеты в низшие лиги, невероятные перипетии с владельцами и все равно поддерживать свою команду — это заслуживает огромного уважения. Ни один другой столь прославленный российский клуб не переживал подобного за последние 30 лет. Очень просто болеть за тех, кто выигрывает пять или десять раз подряд золотые медали. И куда сложнее, когда о титулах приходится только мечтать.

Болельщики имеют право высказывать свою позицию и что-то требовать, если, по их мнению, что-то идет не так. Мы всегда пытаемся найти нужный контакт. Все начинается с конфетно-букетного периода, а потом на трибунах раздаются крики вроде: «Савин, уходи!»

Наша позиция такая: всегда ищем диалог, стараемся вести его в конструктивном русле. Мы не собираемся объяснять болельщикам, как нужно болеть. При этом нормальное желание, чтобы фанаты выступали за команду, футболистов, а не против кого-то — тренера, президента.

Равнодушных людей в «Торпедо» нет. Если вдруг они появляются, то уходят сами, либо мы их увольняем. Все, кто выходит на футбольное поле, — каждый день умирают на тренировках, никто не филонит. Если кто-то станет плохо тренироваться — тут же будет отстранен.

Мы всегда призываем болельщиков поддерживать команду. И то же самое говорим игрокам: важно после игры подходить к фанатам. Особенно после проигранного матча. Особенно после выездного проигранного матча, потому что болельщики приехали в другой город, чтобы поддержать команду. Да, не получилось на поле, но обязательно нужно подойти и поблагодарить.

— Все игроки подходят?

— К сожалению, нет. Но это наша работа: объяснять, что это важно делать, что это часть работы футболиста, его социальная ответственность. Болельщики пришли на стадион вместо того, чтобы заниматься какими-то другими своими делами. На любом самом дальнем выезде у нас всегда есть фанаты на трибунах, которые гонят команду вперед.

— Вам в какой-то момент даже пришлось охрану нанимать?

— Нет, ну что вы! (Смеется.) Все это сказки. Началось с премьер-лиги, появилось видео с таким пояснением. А это были клубный юрист и директор по развитию! У меня нет охраны, нет водителя, нет клубной машины. Корпоративный автомобиль подарили Капитонычу (Александр Петров, который работает в «Торпедо» с 1975 года массажистом и администратором. — Прим. «СЭ») — легенде нашего клуба. Он очень хотел именно эту президентскую «Камри», и мы подарили ее на день рождения.

Дальше появилось видео, которое было снято на «Арене Химки». Я переходил от раздевалок на противоположную трибуну С в ложу, и меня сопровождала служба безопасности клуба. Не чтобы защитить от кого-то, а чтобы все закрытые калитки нужные люди открыли, ведь во время матчей с этим жестко. Я живу в торпедовском районе почти всю свою жизнь. Многие знают, где находится мой дом. В нем же живет большое количество людей, с которыми мы ходили на стадион и играли в футбол.

— Вы с детства болеете за «Торпедо»?

— Я ходил на «Восточку» с малых лет, еще когда все через дырку в заборе пролезали. Все, кто в теме, знают, где она была. Знаю историю клуба. У меня весь район — это дети или внуки сотрудников ЗИЛа, конечно, мы все имели отношение к «Торпедо». С детства очень любил футбол, но сказать, что я был фанатом, не могу. Скорее просто было теплое отношение к «Торпедо». Меня всегда сильно трогало, что клуб так «колбасит» то вверх, то вниз. А многие друзья болеют за черно-белых с детства, для них это все гораздо тяжелее переживать.

Поэтому, когда появилось предложение от совета директоров возглавить клуб и помочь вернуть ему былую славу, то, конечно, «закатал рукава».

— До этого вы работали в баскетболе, и вашим руководителем был Сергей Юхневич — сын председателя совета директоров «Торпедо»...

— Я был советником, он является руководителем клуба, который вывел в Единую лигу ВТБ. Для меня честь работать с Сергеем Леонидовичем. А какой вопрос?

— Какова его роль в «Торпедо»? Раз вы говорите, что до сих пор вместе работаете.

— Он помогает с вопросами по развитию клуба — маркетинг, коммерция, медиа и по многим другим. Если в баскетболе я ему помогал, то в «Торпедо» — он мне.

— В селекцию Юхневич-младший активно вовлечен?

— Нет, Сергей Леонидович не вовлечен в спортивные вопросы.

— То есть не может сказать, мол: «Давай возьмем Полоза, мне он еще по «Ростову» нравился»?

— Нет. И у меня, и у него подход к управлению открытый и понятный: есть профессионалы своего дела, которые должны заниматься своей работой. У клуба есть селекционный департамент, который не первый год отсматривает футболистов, понимает их сильные и слабые стороны. Знает всю аналитику, статистику, все моменты, которые связаны с оценкой возможностей футболиста.

Я не был тренером, скаутом. Я могу только на основании аргументов селекционной службы выразить свое личное мнение. Точно так же и Сергей Леонидович выстраивает свою работу. Он не лезет в дела других сотрудников и позволяет каждому развиваться самостоятельно.

Ярослав Савин в редакции «СЭ». Фото Федор Успенский, «СЭ»

Продажа клуба Леониду Соболеву

— Спортивный директор нужен «Торпедо»?

— Нам, как и любому клубу, нужен функционал спортивного директора. Что он в себя включает? Управление спортивным блоком и спортивной вертикалью. Под последним мы понимаем первую и вторую команды, молодежку и академию, формирование тренерского штаба, аналитику и так далее. Если есть человек, который может это объединить, — замечательно. Значит, с таким человеком подписывается контракт, и он начинает всем управлять. Если такого человека на данный момент нет, то этот функционал перераспределяется между другими людьми. Сейчас он перераспределен между президентом клуба, спортивным координатором Александром Рязанцевым и шеф-скаутом. Возможно, у «Торпедо» появится спортивный директор, который снимет с меня и остальных этот функционал, чтобы каждый из нас занимался только своим делом.

— Александр Рязанцев только вчера был футболистом. Как ему в новой роли?

— Он в сентябре закончил карьеру, приняв решение пойти в функционеры. Ему нравится работать в спортивном блоке. Считаю, что Александр — один из талантливейших спортивных менеджеров в нашей стране. За счет своего футбольного опыта и неординарного мышления. Молодые ребята называют его Мозг. У него есть связи, знакомства. Рязанцев показывает готовность развиваться. За эти три месяца он невероятно многому научился и внедряет все это в работу.

— Может, его и двинуть тогда на должность спортивного директора?

— Может, и двинуть! Мы с Александром максимально открыто проговорили его поэтапное развитие. Для начала он стал спортивным координатором. Плюс учится на категорию А как тренер. На мой взгляд, лучше, если спортивный директор обладает тренерской лицензией и понимает эту специфику футбола. Саша постепенно развивается, он уже посидел на скамейке в тренерском штабе. Теперь вернулся в спортивный департамент.

— То есть в первую очередь с ним обсуждаете тренерские кандидатуры?

— Безусловно, он тоже вовлечен в этот процесс.

— Кто у вас шеф-скаут?

— Дмитрий Каплин. В публичном поле он неизвестен, а в профессиональной сфере все знают его подходы. Он профессионал высокого уровня, работал в клубах РПЛ. Человек, который обладает огромной насмотренностью, знаниями, опытом. Опять же, при этом является еще и молодым, готовым работать 24 часа в сутки, закатав рукава. Нам везет на молодых и талантливых ребят!

— Если верить слухам, то все молодые и талантливые могут в ближайшее время покинуть «Торпедо» из-за смены владельца. Якобы бизнесмен Леонид Соболев близок к приобретению клуба, а тренером станет Олег Кононов. Очевидно, что поменяется и вся руководящая верхушка. Понятно, что такой глобальный вопрос — дело акционеров, но что вам известно на эту тему?

— «Торпедо» — частный клуб с титулами и огромной историей, находящийся в Москве. Конечно, акционеры любого частного клуба, в том числе и нашего, рассматривают все предложения о покупке. Потому что частный клуб — это актив, который в случае хорошего предложения можно продать. По ситуации с Соболевым: есть информация из публичных источников, что он обратился с предложением. Но вы верно отметили — это вопрос к акционерам. Наша роль как управляющей команды — защищать интересы акционера и делать клуб привлекательным, чтобы потенциальных инвесторов и покупателей становилось больше.

Продолжаем свою работу без каких-то изменений, поскольку никаких других инструкций не поступало. Готовимся к сборам, возобновлению сезона, планируем усиление состава. С кем-то расстаемся. Спокойно двигаемся вперед. Если какое-то решение на уровне акционеров будет принято, то мы с ним будем работать.

Это большая удача для нашего клуба, что у нас есть профессиональный совет директоров. В качестве председателя совета директоров есть профессиональный опытный управленец, безгранично любящий футбол. Леонид Юхневич погружается во многие вопросы, связанные с клубом, с командой и несмотря на то, что не вовлечн в операционную работу, понимает все, что происходит с «Торпедо».

Когда нужно, он бывает на тренировках, общается с командой, с тренером. Все видят, что у нас очень тесная взаимосвязь по всей вертикали — от владельцев клуба, совета директоров и завершая президентом, командой. Поэтому мы как клуб функционально работаем на очень высоком уровне.