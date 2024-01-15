В среду «Торпедо» объявит о назначении Кононова

Как стало известно «СЭ», в среду «Торпедо» объявит о назначении Олега Кононова главным тренером команды.

Первым о приглашении в московский клуб 57-летнего специалиста написал в своем Telegram-канале журналист Сергей Ильев.

В начале сезона-2023/24 автозаводцев возглавлял испанец Пеп Клотет, который был отправлен в отставку 3 октября. Последние восемь туров Мелбет-Первой лиги (5 — в статусе и.о.) черно-белыми руководил Артем Горлов.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.

Ранее Кононов тренировал в России «Краснодар», «Ахмат», тульский «Арсенал» (дважды) и московский «Спартак».