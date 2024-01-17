Новый президент «Торпедо» Александр Волнушкин дал интервью «СЭ».

— Вы являетесь депутатом Московской областной думы. При этом становитесь президентом футбольного клуба. Нет ли тут противоречия и нарушения законодательства?

— Нет, конечно. Я депутат на общественных началах. То есть я не госслужащий. Есть такая градация. Если бы был госслужащим, то действительно не мог бы работать президентом «Торпедо». Повторюсь, я — депутат не на постоянной основе.

— Кто сделал вам предложение стать президентом «Торпедо»? Долго ли думали над этим вариантом?

— Не скрою, взял время на размышление, многое пришлось взвесить. Мне нужно было понять, каким образом такой прославленный клуб двигать вперед, наверх. Изучал вопрос. В итоге ответил согласием на предложение совета директоров клуба. Думаю, там оценили мою работу в «Химках», когда мы конкурировали как раз с «Торпедо» за выход в РПЛ. Причем у нас был весьма ограниченный бюджет. Поэтому, видимо, выбор пал на меня.

— Но в «Торпедо» в последние годы наблюдается довольно серьезная кадровая ротация, которая касается и менеджмента. Вас это не смущало?

— Если идти в клуб с какими-то опасениями, то ничего хорошего не получится.

— Почему главным тренером автозаводцев назначен Олег Кононов?

— Олег Георгиевич — абсолютно системный специалист. Считаю его одним из лучших тренеров, работающих в России. Он всем все доказал в «Краснодаре», создав боеспособную команду и развивая академию. Такой подход нас устраивает. Мы тоже хотим в том числе видеть успехи работы академии, которую надо выводить на новый уровень. Вся эта структура будет двигаться вперед под методическим наблюдением главного тренера.

— Но при этом, согласитесь, Кононов довольно давно не добивался серьезных успехов на тренерском поприще. Например, его второй приход в тульский «Арсенал» не назовешь успешным.

— Если вникнуть в нюансы его работы в том же «Арсенале», то можно будет понять, что все было довольно успешно.

— Почему Кононов недолго проработал в клубе «Леон Сатурн»?

— Там были внутренние разногласия. Но когда он тренировал команду, она находилась в таблице на первом месте («Сатурн» закончил осенний этап на седьмом месте. — Прим. «СЭ»). Это лишний раз говорит об уровне тренера Кононова.

— Правда, что вы тоже имели отношение к этому проекту, но покинули его из-за разногласий с Романом Широковым?

— Просто разошлись во взглядах на развитие клуба. Но я прямого отношения к этому проекту не имел. Как депутат помогал развитию подмосковного футбола.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Некоторые эксперты по-прежнему считают, что работа в «Спартаке» надломила Кононова.

— А я так не думаю. Уверен в том, что сейчас Олег Георгиевич заряжен на выполнение всех задач, которые стоят перед командой. Мы укрепляем тренерский штаб. В ближайшее время вы увидите официальные новости и поймете, насколько системно мы прорабатываем этот вопрос.

— Ваши первые шаги на посту президента «Торпедо»?

— Сейчас происходит передача дел. Мы погружаемся в корпоративную структуру, документооборот. Считаю, Ярослав Савин проделал большую качественную работу. Нам надо войти в курс дела. Ни в коем случае не собираемся все рушить до основания и строить что-то новое. Нет, конечно. Учтем опыт коллег, оставим хорошее и добавим то, что поможет решить единственную приемлемую для наших болельщиков задачу — выход в премьер-лигу.

— Кстати, ваш предшественник Савин пообещал болельщикам «Торпедо», что пробежит марафон, если команда не пробьется в РПЛ. Что пообещаете им вы?

— Что можно обещать? Бежать марафон? Это не спасет наших болельщиков от разочарования, если команда не выйдет в РПЛ. Нужно отмести всякие сомнения и мысли о возможной неудаче! Повторю: мы должны просто исключить вариант, при котором не решим задачу.

— А перед Кононовым и командой жестко стоит задача вернуться в РПЛ уже в этом сезоне?

— Я сегодня сказал игрокам на первом собрании, что впереди нас ждет 14 финалов. Мы не должны их проиграть! А дальше уже Господь управит. Потому что даже если мы одержим 14 побед, а наши конкуренты тоже будут набирать очки, мы чисто математически можем их просто не догнать. Это, что называется, вопрос обстоятельств, которые от нас могут не зависеть. Поэтому мы ставим перед тренером и футболистами максимальную задачу. А там уже — как сложится.

— У Кононова контракт с клубом рассчитан на 2,5 года. Если в этом сезоне «Торпедо» не выйдет в РПЛ, он, получается, продолжит работу в команде, чтобы пробиться в элитный дивизион со второй попытки?

— Раз контракт подписан на 2,5 года, значит, мы доверяем этому тренеру в долгосрочной перспективе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Но решить задачу с первого раза будет не так-то просто. Сейчас отставание от второго места — 9 очков, от четвертого — 8.

— Мы прекрасно это понимаем. Поэтому главная задача — не смотреть на то, что происходит с нашими конкурентами, а выиграть свои 14 туров.

— А кто главный конкурент «Торпедо»?

— Знаете, после зимней паузы все обнуляется. Все зависит от подготовки на сборах. Не исключаю, что мы увидим сюрпризы в весенней части первенства.

— Где команда будет проводить матчи весной? На «Арене Химки» или в «Лужниках»?

— Думаю, в «Лужниках».

— Но аренда-то дороже.

— Тем не менее для болельщиков удобнее.

— Специалисты полагают, что у «Торпедо» наблюдается перебор хороших футболистов для ФНЛ. Будете ли сейчас разгружать состав?

— Не вижу тут никакой проблемы. Если у тренера есть инструменты для решения цели, он не будет от них отказываться.

— Будете ли вы расставаться, например, с нападающим Дмитрием Полозом, у которого слишком большая зарплата по меркам первой лиги?

— Мы об этом даже разговаривать сейчас не будем. Все наполнены единой целью. 14 матчей — 14 побед!