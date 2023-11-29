Пятая колонна и Павел Морозов. Почему «Акрон» убрал Евгения Калешина. Мнение Егорова

Обозреватель «СЭ» препарирует одну из самых громких тренерских отставок нынешнего сезона.

Мнение

Калешин чуть ли не главная звезда российского футбола здесь и сейчас. Именно его «Акрон», тогда еще ни на что не претендующий, выбил «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» в Кубке России и не дошел до финала только из-за промахов в серии пенальти с «Краснодаром».

Именно его уже на что-то претендующий «Акрон», потеряв главных талантов, не схлопнулся и не провалился, а плавно идет в сторону премьер-лиги.

Именно Калешин дает разрывные интервью на разных платформах, рассказывая как о личном (победе над депрессией и панических атаках), так и о социальном (проблемах в нашем футболе).

Именно его назначают главным тренером сборной ФНЛ в матче с командой медиалиги.

Именно его хотят слушать и видеть в шоу.

Но именно его увольняет «Акрон». Команда, которая находится в двух очках от лидерства в своей лиге.

Так почему же частный клуб отказывается от своего лучшего актива? Почему его сдал владелец «Акрона» Морозов? Вот логичные вопросы. И, отвечая на них, нам нужно опираться на три версии и делать очевидный вывод.

Первая версия: реакция властей на то самое интервью после поражения от аутсайдера первой лиги «Волгаря».

В уважаемых медиа, в том числе и государственных, расползается информация, что Морозов был вынужден снять тренера из-за реакции руководства. Мол, заявления Калешина о состоянии не только футбола, но и армии с образованием, услышаны там, где надо, а сам тренер зачислен в ряды пятой колонны.

Павел Морозов. Фото ФК «Акрон»

Версия вторая: реакция Морозова на другие слова Калешина в интервью Илье Казакову на канале «Россия-24».

В футбольных кругах есть предположения, что владельца «Акрона» утомили постоянные непубличные пикировки с главным тренером, а несоблюдение субординации и трансляция личных конфликтов в федеральном эфире Морозова просто добили.

— У нас с Морозовым было несколько стычек, которые касались и житейских вопросов, — сказал тогда Калешин. — Я не должен ему нравиться, не приехал с ним дружить. Он является хозяином, но клуб работает не для него. Нравится ему игра или не нравится, нравятся результаты или нет — я служу болельщикам.

Третья версия: неудовлетворительные результаты.

В кулуарах ходят разговоры — либо эта информация вбрасывается намеренно — что Калешина после матчей трясло. Он был исключительно требователен, неудачи воспринимал истерически и не жалел эпитетов в адрес футболистов и стаффа.

Ну а теперь к главному выводу.

Представьте, что вы — Морозов. Успешный бизнесмен, который заработал очень много денег, но решил сделать что-то на своей земле. Придумать команду, построить арену, создать академию. Инвестировать, пробовать, развивать, обеспечивая рабочими местами сотни людей и привлекая к футболу еще десятки тысяч.

Вы вроде бы все делаете правильно. Частный клуб растет, о нем рассказывают блогеры, приходят первые успехи, и постепенно вы достигаете того уровня, когда первая лига — уже не предел. Состав, финансы, инфраструктура — все может соответствовать РПЛ.

Евгений Калешин. Фото ФК «Акрон»

Конечно же, вам нужны новые проекты, спонсоры и поддержка региона. И этой поддержкой можно заручиться, ведь вы вместе с Калешиным и командой уже били грандов, собирали полные трибуны и стали частью российского футбольного социума. И все шло спокойно, но в один момент вашего тренера стало нести.

То он, объясняя поражение аутсайдеру, обличает российский футбол, а вместе с ним еще ряд аспектов, не имеющих вообще никакого отношения к спорту, выступая на домашней пресс-конференции от лица клуба. При этом Калешин не приводит фактов, не называет фамилии, не конкретизирует и не развивает мысль, а просто прыскает ядом на всех. Более того, отправная точка речи коуча — ошибка рефери, которая таковой и не является. Судья принял верное решение.

В ином случае Калешин в федеральном эфире ставит вас на место как президента клуба, намекая, что Морозов должен платить да помалкивать. Конечно, тренер имеет право сказать это лично, но зачем красоваться и принижать босса ЧАСТНОЙ команды публично?

Каждое новое выступление становится непредсказуемым. Как Калешин психанет завтра? Что скажет по ТВ? Что и где сделает? Как это отразится на «Акроне»? Вот вопросы, на которые Морозов мог не найти ответы. И, учитывая, что сам Калешин потерял результаты, терпеть его выступления смысла уже не осталось.

Хочешь быть звездой? Хочешь рассуждать обо всем на свете (что лишь означает — ни о чем)? Иди в блогеры, политологи, делай карьеру на ТВ, встань на путь чиновника или создавай свой собственный клуб и делай с ним все, что душе угодно. Теперь все пути открыты. Но если ты тренер по найму — трудись и живи по внутренним правилам, не причиняя репетиционного ущерба работодателю. Это жесткие, но корпоративные правила. Причем самого что ни на есть капиталистического общества.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.