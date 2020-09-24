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«Жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол». Пилипчук — о поражении «Спартака-2» от «Алании»

11:27
Роман Пилипчук. Фото ФК «Спартак»
Роман Пилипчук. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук раскритиковал судейство в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ против «Алании» (1:2).

— Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм, — приводит пресс-служба ФНЛ слова Пилипчука. — Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол. В прошлой игре — пенальти, которого не было, а сейчас карточка у соперника, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч. Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях.

Игру обслуживала бригада во главе с Олегом Соколовым.

Дополнительная информация:

https://1fnl.ru/champioship/results/785/786/798/4950/#tab=game-press

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