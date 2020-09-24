Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук раскритиковал судейство в матче 11-го тура Олимп-ФНЛ против «Алании» (1:2).

— Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм, — приводит пресс-служба ФНЛ слова Пилипчука. — Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол. В прошлой игре — пенальти, которого не было, а сейчас карточка у соперника, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч. Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях.

Игру обслуживала бригада во главе с Олегом Соколовым.