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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Зелимхана Бакаева включили в сборную тура ФНЛ. Затем ошибку исправили

15:06
Официальный Twitter Олимп-ФНЛ перепутал фотографию Солтмурада Бакаева. Фото twitter.com
Официальный Twitter Олимп-ФНЛ перепутал фотографию Солтмурада Бакаева. Фото twitter.com
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Официальный Twitter Олимп-ФНЛ опубликовал список 11 лучших игроков прошедшего 18-го тура. В сборную вошли два игрока «Спартака-2» форвард Сильванус Нимели и полузащитник Солтмурад Бакаев, фотографию которого перепутали и поместили снимок его брата Зелимхана.

Спустя пару минут пресс-служба ФНЛ исправила ошибку и опубликовала сборную 18-го тура с правильной фотографией Солтмурада.

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