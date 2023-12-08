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Сегодня, 00:22

Заурбек Тедеев стал новым главным тренером «Акрона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заурбек Тедеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Акрон» на своих страницах в социальных сетях объявил о назначении на пост главного тренера Заурбека Тедеева. Новый тренерский штаб команды представят в ближайшее время.

«Мы рассматривали несколько кандидатур. Заурбек Эдуардович был одним из первых тренеров, с которым мы обсудили сотрудничество. Нам важна преемственность стиля игры команды. Немаловажным фактором стал солидный управленческий опыт тренера в детском футболе и его умение работать над развитием молодых игроков. Наш клуб обладает необходимой ресурсной базой для решения задачи выхода в РПЛ и будет стремиться к ее выполнению весной», — отметил генеральный директор клуба Алексей Власов.

27 ноября «Акрон» объявил об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера из-за разногласий в пути развития. Он возглавлял команду с сентября 2022 года.

«Акрон» после 20 туров занимает 3-е место в Первой лиге, набрав 35 очков.

Источник: https://t.me/fcakron/6144
Футбол
ФК Акрон
Заур Тедеев
0
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
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