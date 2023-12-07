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Юзепчук — о своем будущем: «На данный момент у меня контракт с «Торпедо»

Алина Савинова
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Защитник «Торпедо» Роман Юзепчук ответил на вопрос по поводу своего будущего в клубе.

«На данный момент у меня контракт с «Торпедо», а как будет дальше — этого еще не знаю. «Торпедо» предложило мне новый договор», — цитирует Юзепчука Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги 26-летний футболист сыграл 17 матчей за «Торпедо», забив два гола. Его контракт с московской командой рассчитан до декабря 2023 года.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Автозаводцы набрали 27 очков за 20 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/yuzepchuk-moe-budushee-na-dannyi-moment-u-menya-kontrakt-s-torpedo-312962/
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ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
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Акрон – Родина
 - : -
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Волгарь – СКА-Хаб.
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3.03 00:00
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