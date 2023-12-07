Юзепчук — о своем будущем: «На данный момент у меня контракт с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Роман Юзепчук ответил на вопрос по поводу своего будущего в клубе.

«На данный момент у меня контракт с «Торпедо», а как будет дальше — этого еще не знаю. «Торпедо» предложило мне новый договор», — цитирует Юзепчука Metaratings.ru.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги 26-летний футболист сыграл 17 матчей за «Торпедо», забив два гола. Его контракт с московской командой рассчитан до декабря 2023 года.

На данный момент «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Автозаводцы набрали 27 очков за 20 туров.