«Волгарь» — «Тюмень»: видеообзор матча

«Тюмень» переиграла «Волгарь» в матче 27-го тура первой лиги — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-первой лиги.

«Тюмень» (40 очков) одержала первую победу в 2024 году и занимает шестое место в первой лиге. «Волгарь» (22) остается последним в турнирной таблице.