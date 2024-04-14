«Енисей» — «Алания»: видеообзор матча

«Енисей» переиграл «Аланию» в матче 27-го тура первой лиги — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Енисей» с 36 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Алания» с 37 очками — на восьмой строчке.