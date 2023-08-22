«Волгарь» объявил о назначении Павлова на пост главного тренера

«Волгарь» назначил Сергея Павлова на пост главного тренера, сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 67-летнего специалист был «Текстильщик» из Иваново. Павлов в течение 18 лет возглавлял «Текстильщик» из Камышина, с которым дошел до еврокубков в сезоне-1994/95.

14 августа «Волгарь» после 5 поражений подряд отстранил от работы главного тренера Анвера Конеева.