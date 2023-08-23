Кухарчук рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Савиным и тренером Клотетом
Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук, выступавший ранее за «Торпедо», рассказал, как складывались отношения с президеном «Торпедо» Ярославом Савиным и новым главным тренером Пепом Клотетом.
«После ничьей с «Пари НН» нам засчитали техническую победу. И вдруг убирают Талалаева. Почему — я не знаю до сих пор. Перед этим поменялось руководство, пришел Савин. Он интересовался у команды, что сделать лучше, тоже хотел, чтобы «Торпедо» было в РПЛ. Но Талалаева сменил Клотет. Сразу стало видно: Пеп не знаком с командой. Первую неделю на тренировках мы каждый день проводили двусторонки. Клотету нужно было разобраться, что представляют собой футболисты. А разбираться вообще было некогда — нужно было спасать ситуацию. С «Ростовом» я вообще не получил игрового времени. Для меня это было как затрещина: «Сиди и знай свое место!» А я пришел помогать команде, амбиции зашкаливали. Поэтому сам решил поговорить с главным тренером и президентом. Донес до руководства: я — человек, на которого они могут рассчитывать в футбольном плане. Как показалось, они меня услышали. В следующем матче с «Факелом» мы победили 2:0, а я забил», — приводит слова Кухарчука Sport24.
Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 6-е место в первой лиге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Акрон
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|
2
|Алания
|6
|4
|1
|1
|8-3
|13
|
3
|Сокол
|6
|4
|1
|1
|6-6
|13
|
4
|СКА-Хаб.
|6
|3
|2
|1
|6-2
|11
|
5
|Тюмень
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
6
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|
7
|КАМАЗ
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|
8
|Химки
|6
|3
|0
|3
|7-7
|9
|
9
|Шинник
|6
|3
|0
|3
|7-8
|9
|
10
|Динамо Мх
|6
|2
|2
|2
|3-3
|8
|
11
|Черноморец
|6
|1
|5
|0
|5-4
|8
|
12
|Енисей
|6
|2
|1
|3
|6-7
|7
|
13
|Родина
|6
|1
|3
|2
|7-6
|6
|
14
|Арсенал
|6
|1
|3
|2
|4-7
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|3
|2
|3-7
|6
|
16
|Нефтехимик
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|
17
|Кубань
|6
|1
|1
|4
|3-7
|4
|
18
|Волгарь
|6
|0
|1
|5
|5-13
|1
|26.08
|17:00
|
Химки – Волгарь
|- : -
|26.08
|17:30
|
Сокол – Ленинградец
|- : -
|26.08
|18:30
|
Кубань – Алания
|- : -
|27.08
|00:00
|
Нефтехимик – Родина
|- : -
|27.08
|14:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|27.08
|17:00
|
Акрон – Тюмень
|- : -
|27.08
|19:00
|
Динамо Мх – Шинник
|- : -
|27.08
|19:00
|
Черноморец – КАМАЗ
|- : -
|28.08
|19:00
|
Арсенал – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Абу-Саид Эльдарушев
Акрон
|4
|
|
Йорди Рейна
Торпедо М
|3
|
|
Илья Рубцов
Шинник
|3
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|
|
Илья Петров
СКА-Хабаровск
|3
|
|
Владислав Левин
Арсенал Т
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кирилл Морозов
Нефтехимик
|3
|1
|0
|
|
Никита Печенкин
Тюмень
|5
|0
|1
|
|
Валерий Кичин
Енисей
|1
|0
|0