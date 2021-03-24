«Волгарь» обыграл брянское «Динамо»

«Волгарь» победил «Динамо» (Брянск) со счетом 2:1 в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Юрий Журавлев и Артем Юсупов. У гостей забил Максим Данилин.

«Волгарь» набрал 46 очков и занимает десятое место. «Динамо» на 21-м месте — 22 очка.

Олимп-ФНЛ

32-й тур

«Волгарь» (Астрахань) — «Динамо» (Брянск) — 2:1 (1:1)

Голы: Журавлев, 28 (1:0). Данилин, 33 (1:1). Юсупов, 48 (2:1).

«Волгарь»: Саганович, Локтионов, Хомуха, Журавлев, Бердников, Павлишин, Болонин (Габараев, 68), Полубояринов (Мендель, 46), Емельянов (Сергеев, 72), Юсупов (Пугачев, 89), Погосов (Николаев, 64).

«Динамо»: Кузнецов, Васильев, Луппа, Баранов, Пикатов (Крючков, 56), Рухайя, Муромский (Радченко, 81), Мараев (Горозия, 90+4), Держинский (Никитин, 46), Данилин, Дибиргаджиев (Дрогунов, 85).

Предупреждения: Полубояринов, 12. Пикатов, 22. Павлишин, 55. Мараев, 62. Бердников, 74. Мендель, 76. Крючков, 88.

Судья: Шадыханов (Москва).

24 марта. Астрахань. Стадион «Центральный».