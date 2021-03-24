«Алания» в гостях обыграла «Текстильщик»
19:02
«Алания» в гостевом матче 32-го тура Олимп-ФНЛ обыграла «Текстильщик» (2:0).
Олимп — ФНЛ. 32-й тур
«Текстильщик» (Иваново) — «Алания» (Владикавказ) — 0:2 (0:1)
Голы: Хубулов, 43 — с пенальти (0:1). Б.Гурциев, 90+5 (0:2).
«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Морозов (Мосейчук, 46), Хрипков, Макушкин, Фомин, Обивалин, Х.Машуков, Горюшкин, Катрич (Агеев, 65), Шленкин (Каменщиков, 38).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Д.Кобесов (Бутаев, 67), Шавлохов, Кокоев, Кочиев, Хабалов, Хугаев (Гиоргобиани, 90+1), Магомедов, Д.Кобесов (Хосонов, 81), Хубулов (Б.Гурциев, 60), И.Машуков (Суанов, 59).
Предупреждения: Фомин, 12. Шленкин, 28. Д.Кобесов, 62.
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
24 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».
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