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«Алания» в гостях обыграла «Текстильщик»

19:02
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«Алания» в гостевом матче 32-го тура Олимп-ФНЛ обыграла «Текстильщик» (2:0).

Олимп — ФНЛ. 32-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Алания» (Владикавказ) — 0:2 (0:1)

Голы: Хубулов, 43 — с пенальти (0:1). Б.Гурциев, 90+5 (0:2).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Губочкин, Морозов (Мосейчук, 46), Хрипков, Макушкин, Фомин, Обивалин, Х.Машуков, Горюшкин, Катрич (Агеев, 65), Шленкин (Каменщиков, 38).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Д.Кобесов (Бутаев, 67), Шавлохов, Кокоев, Кочиев, Хабалов, Хугаев (Гиоргобиани, 90+1), Магомедов, Д.Кобесов (Хосонов, 81), Хубулов (Б.Гурциев, 60), И.Машуков (Суанов, 59).

Предупреждения: Фомин, 12. Шленкин, 28. Д.Кобесов, 62.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

24 марта. Иваново. Стадион «Текстильщик».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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