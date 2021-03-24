«Чайка» на выезде обыграла «Велес»

«Чайка» победила «Велес» (1:0) в матче 32-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 21-й минуте забил Константин Савичев. «Чайка» набрала 43 очка и занимает 13-е место. У «Велеса» 54 очка и седьмая позиция.

Олимп — ФНЛ

32-й тур

«Велес» (Москва) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:1 (0:1)

Гол: Савичев, 21.

«Велес»: Косаревский, Ботака-Иобома, Елисеев (Кахидзе, 82), Климов, Котов, Чуканов, Родионов (Н'Диай, 75), Осипов (Фищенко, 78), Майга, Баев (Прошляков, 82), Федчук (Боковой, 75).

«Чайка»: Филиппов, Хозин, Гаджибеков (Хайруллов, 67), Ужгин, Мигунов (Пискунов, 46), Карташов, Алейников, Савичев (Володкин, 80), Олейников (Безденежных, 46), Чочиев (Хохлачев, 46), Кулишев.

Предупреждения: Мигунов, 10. Гаджибеков, 31. Кулишев, 38. Н'Диай, 88. Прошляков, 90+3.

Судья: Москалев (Воронеж).

24 марта. Домодедово. Стадион «Авангард».