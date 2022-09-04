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4 сентября, 20:32

Панов покинул пост главного тренера «Акрона»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Виталий Панов.
Фото ФК «Акрон»

«Акрон» объявил об отставке Виталия Панова с поста главного тренера. Специалист возглавлял тольяттинский клуб с марта 2022 года.

«Несмотря на неудачи в первых матчах, не стали принимать поспешных решений в надежде на исправление ситуации — как улучшения качества игры команды, так и ее результатов. Текущее положение не устраивает никого, поэтому решение о необходимости изменений напрашивалось. Благодарим Виталия Панова за проделанную работу и желаем дальнейших успехов в карьере», — приводит слова владельца «Акрона» Павла Морозова пресс-служба тольяттинского клуба.

Сегодня, 4 сентября, «Акрон» в матче 8-го тура первой лиги сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Клуб из Тольятти идет на предпоследнем месте в турнирной таблице, набрав 5 очков. В восьми турах первой лиги «Акрон» одержал одну победу.

Источник: https://fcakron.ru/blog/2022/09/04/vitalij-panov-pokidaet-post-glavnogo-trenera-fk-akron/
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Первая лига
ФК Акрон
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 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
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 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
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 Родина 8 1 3 4 7-11 6
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