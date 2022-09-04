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4 сентября, 20:07

«Нефтехимик» дома обыграл «Шинник» с минимальным счетом

Алексей Еремин
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«Нефтехимик» дома обыграл «Шинник» в матче 8-го тура первой лиги со счетом 1:0.

Единственный гол в матче полузащитник команды хозяев Вагиз Галиулин на 78-й минуте.

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Акроном» со счетом 1:1.

Первый гол в матче забил нападающий команды хозяев Джамал Дибиргаджиев на 17-й минуте. На 26-й минуте полузащитник «Акрона» Иван Чудин сравнял счет в матче.

«Нефтехимик» идет на четвертом месте в турнирной таблице первой лиги после восьми туров, набрав 14 очков. «Шинник» — на 13-й строчке (8 очков). Махачкалинское «Динамо» с 13 очками занимает 7-е место, «Акрон» остался на предпоследнем месте в турнирной таблице (5 очков).

Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:0
Шинник
Россия. ФНЛ. 8-й тур
04 сент, 18:00. Динамо (Махачкала)
Динамо
1:1
Акрон

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ФК Нефтехимик
ФК Шинник
0
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 Алания 8 4 3 1 13-8 15
3
 Балтика 8 4 3 1 13-8 15
4
 Нефтехимик 8 4 2 2 8-4 14
5
 Рубин 8 3 4 1 14-9 13
6
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
7
 Динамо Мх 8 3 4 1 7-5 13
8
 Енисей 8 3 4 1 12-11 13
9
 Волгарь 8 3 3 2 6-5 12
10
 Краснодар-2 8 3 1 4 7-9 10
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 Велес 8 3 0 5 8-11 9
12
 СКА-Хаб. 8 2 3 3 12-11 9
13
 Шинник 8 2 2 4 10-11 8
14
 Кубань 8 2 2 4 8-10 8
15
 Уфа 8 2 2 4 5-11 8
16
 Родина 8 1 3 4 7-11 6
17
 Акрон 8 1 2 5 6-16 5
18
 Волга 8 1 1 6 6-16 4
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11.09 00:00
Акрон – Родина
 - : -
11.09 00:00
Алания – КАМАЗ
 - : -
11.09 00:00
Арсенал – Нефтехимик
 - : -
11.09 00:00
Балтика – Динамо Мх
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Краснодар-2 – Енисей
 - : -
11.09 00:00
Велес – Рубин
 - : -
11.09 00:00
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СКА-Хаб. – Уфа
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 3
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Родина

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