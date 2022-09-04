«Кубань» сыграла вничью с «Волгарем» на своем поле

«Кубань» сыграла вничью с «Волгарем» на своем поле в матче 8-го тура Первой лиги — 0:0.

Краснодарская команда вышла на 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 8 очками в 8 матчах. Астраханцы идут на девятой строчке с 12 очками в 8 играх.

В следующем туре «Кубань» сыграет на выезде против «Шинника», а «Волгарь» примет на своем поле ульяновскую «Волгу». Обе игры состоятся 11 сентября и начнутся в 18.00 (мск).