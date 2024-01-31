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31 января, 17:49

В «Торпедо» называли усилением назначение Денисова на пост тренера академии клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Игоря Денисова на пост главного тренера молодежной команды черно-белых 2011 года рождения.

Сегодня пресс-служба «Торпедо» сообщила, что бывший футболист сборной России стал тренером в академии московского клуба.

«Игорь Денисов провел уже два матча в качестве тренера команды 2011 года и показал лучшие результаты среди всех возрастов академии — 6:0 и 6:0 (ноль ударов в створ по воротам команды 2011 года рождения, — Прим. «СЭ»). Денисов больше года является детским тренером, как раз 2011 года, его возраст показывал отличные результаты на всевозможных турнирах и в товарищеских играх с академиями других клубов. Он со своим помощником продемонстрировал, что умеет выстраивать работу и обладает желанием развиваться в данном направлении», — сказал Савин «СЭ».

Также Савин рассказал, как возникла идея назначения Денисова в академию «Торпедо».

«Так получилось, что «Торпедо» и команда Игоря тренировались по соседству в «Лужниках». Сначала было общение с директором нашей академии. Я был на тот момент президентом «Торпедо» и лично познакомился с Денисовым. Он мне рассказал, какой у него будет подход к команде 2011 года. Мы поняли, что это отличная возможность получить сверхопытного человека с большим количеством титулов в России, обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, и показать на его примере, как молодые тренеры должны развиваться. У Денисова невероятный игровой опыт. Он работал под руководством таких тренеров, как Лучано Спаллетти, Дик Адвокат, Юрий Семин. Игорь взял многое от них, он точно усиление для нашей академии», — добавил Савин.

Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.

Игорь Денисов
ФК Торпедо (Москва)
4
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Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»

Савин подвел итоги своей работы на посту президент «Торпедо»: «Основные задачи были решены»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
Сокол – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 15 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Ставер

Евгений Ставер

Енисей

 15 1 2
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