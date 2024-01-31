В «Торпедо» называли усилением назначение Денисова на пост тренера академии клуба

Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал назначение Игоря Денисова на пост главного тренера молодежной команды черно-белых 2011 года рождения.

Сегодня пресс-служба «Торпедо» сообщила, что бывший футболист сборной России стал тренером в академии московского клуба.

«Игорь Денисов провел уже два матча в качестве тренера команды 2011 года и показал лучшие результаты среди всех возрастов академии — 6:0 и 6:0 (ноль ударов в створ по воротам команды 2011 года рождения, — Прим. «СЭ»). Денисов больше года является детским тренером, как раз 2011 года, его возраст показывал отличные результаты на всевозможных турнирах и в товарищеских играх с академиями других клубов. Он со своим помощником продемонстрировал, что умеет выстраивать работу и обладает желанием развиваться в данном направлении», — сказал Савин «СЭ».

Также Савин рассказал, как возникла идея назначения Денисова в академию «Торпедо».

«Так получилось, что «Торпедо» и команда Игоря тренировались по соседству в «Лужниках». Сначала было общение с директором нашей академии. Я был на тот момент президентом «Торпедо» и лично познакомился с Денисовым. Он мне рассказал, какой у него будет подход к команде 2011 года. Мы поняли, что это отличная возможность получить сверхопытного человека с большим количеством титулов в России, обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА, и показать на его примере, как молодые тренеры должны развиваться. У Денисова невероятный игровой опыт. Он работал под руководством таких тренеров, как Лучано Спаллетти, Дик Адвокат, Юрий Семин. Игорь взял многое от них, он точно усиление для нашей академии», — добавил Савин.

Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.