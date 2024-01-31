Савин подвел итоги своей работы на посту президент «Торпедо»: «Основные задачи были решены»

Член совета директоров «Торпедо» Ярослав Савин в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об итогах своей работы на посту президента клуба. Савин занимал эту должность с февраля 2023 года по январь 2024 года.

«Если вкратце, то основные задачи, которые мне поставили акционеры и совет директоров, были решены. Нужно было добиться систематизации, структурированности работы между всеми департаментами клуба. Наладить атмосферу в команде и офисе. Это было реализовано. И был подготовлен фундамент, чтобы клуб развивался дальше», — сказал Савин «СЭ».

17 января пресс-служба черно-белых объявила о назначении Александра Волнушкина на пост президента клуба.

По итогам 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает 8-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 8 очков.