Игорь Денисов стал тренером академии «Торпедо»

Бывший игрок сборной России Игорь Денисов стал тренером академии московского «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний специалист будет тренировать команду 2011 года рождения.

Игорь Денисов начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС летом 2023 года. Вместе с ним обучение проходили Андрей Аршавин, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Игорь Смольников и Динияр Билялетдинов.