В «Шиннике» оценили работу Евсеева в клубе

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» оценил работу главного тренера Вадима Евсеева в клубе.

«Свою работу он сделал качественно за полтора года. Все задачи, которые были поставлены, когда Вадим Евсеев приходил — сделаны. Команда вышла в Первую лигу. Дмитрий Юрьевич Воецкий должен будет ее теперь решать. Но текущая задача о десятке пока не выполняется. Ее никто не снимал», — сказал Кулаков «СЭ».

Сообщается, что Евсеев возглавит «Факел». По сообщениям источника, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Ранее Вадим Евсеев в интервью Sport24 в шутку реагировал на слухи о его назначении в «Пари НН» словами «Уже собрал вещи и еду в Нижний Новгород».