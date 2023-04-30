Президент «Арсенала» заявил, что команда еще не приняла решение по месту проведения летних сборов

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что в клубе еще нет определенности по месту проведения летних сборов.

«По месту проведению летних сборов пока еще не определялись», — приводит «РБ Спорт» слова Аджоева.

На данный момент «Арсенал» занимает 11-ю позицию в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков. От четвертого места, дающего возможность принять участие в стыковых матчах за право участия в РПЛ, тульская команда отстает на восемь очков.