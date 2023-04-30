Источник: Евсеев ушел из «Шинника» и возглавит «Факел» в РПЛ

Российский специалист Вадим Евсеев покинул «Шинник» и в скором времени возглавит «Факел», сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, вчера, 29 апреля, тренер попрощался с командой. Эту информацию подтвердил генеральный директор клуба Сергей Кулаков.

«Достигли соглашения о досрочном расторжении трудового договора по обоюдному согласию сторон», — заявил Кулаков.

Сообщается, что Евсеев возглавит «Факел». По сообщениям источника, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.