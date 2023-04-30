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Сегодня, 12:13

В «Шиннике» назвали причину ухода Евсеева: «Нам надо было что-то менять, в том числе и результаты»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Вадим Евсеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в комментарии для «СЭ» назвал причину ухода главного тренера Вадима Евсеева из команды.

«Мы расторгли соглашение по обоюдному согласию. Сели, поговорили и договорились, что так будет правильно. Уход в РПЛ? Этот вопрос не обсуждался. То, что нам надо было что-то менять в последнее время — факт. Вадим Валентинович это понимал. Так полагаю, у него были какие-то предложения. Поэтому достигли такого соглашения. Что-то менять в плане результатов? В том числе. 5 матчей — 2 очка вместо хотя бы десяти», — сказал Кулаков «СЭ».

Сообщается, что Евсеев возглавит «Факел». По сообщениям источника, контракт будет рассчитан до конца следующего сезона.

«Факел» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 21 очко за 25 туров.

Ранее Sport24 со ссылкой на пресс-службу «Шинника» сообщил, что Евсеев покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Вадим Евсеев
ФК Шинник
15
16
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«Шинник» объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера команды

В «Шиннике» оценили работу Евсеева в клубе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 29 15 13 1 49-25 58
2
 Рубин 29 15 11 3 46-25 56
3
 Алания 28 13 9 6 44-30 48
4
 Енисей 29 11 12 6 35-30 45
5
 Волгарь 29 11 11 7 35-28 44
6
 Динамо Мх 29 10 11 8 21-20 41
7
 Нефтехимик 29 10 10 9 27-24 40
8
 Родина 29 10 9 10 32-34 39
9
 КАМАЗ 29 9 11 9 32-31 38
10
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
11
 Шинник 29 10 7 12 32-35 37
12
 СКА-Хаб. 29 9 10 10 42-37 37
13
 Акрон 29 7 15 7 29-32 36
14
 Кубань 29 8 9 12 32-33 33
15
 Велес 29 8 5 16 29-45 29
16
 Уфа 29 6 8 15 27-38 26
17
 Волга 29 5 11 13 21-37 26
18
 Краснодар-2 29 5 7 17 18-46 22
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
28.04 16:00
Уфа – Динамо Мх
 0 : 0
29.04 13:00
Енисей – Родина
 0 : 1
29.04 14:00
Велес – Шинник
 1 : 1
29.04 16:00
Кубань – Акрон
 1 : 1
29.04 16:00
Волга – Краснодар-2
 1 : 0
29.04 17:00
КАМАЗ – Волгарь
 2 : 2
29.04 17:30
Нефтехимик – Балтика
 0 : 0
29.04 18:00
Рубин – СКА-Хаб.
 3 : 1
1.05 14:30
Алания – Арсенал
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 10
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 27 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 27 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 26 1 9
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