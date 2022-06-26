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Сегодня, 10:45

В «Рубине» рассказали о будущем Дюпина и Самошникова

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Илья Самошников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский заявил в интервью «СЭ», что клуб не получал предложений о покупке вратаря Юрия Дюпина и защитника Ильи Самошникова.

— Юрий Дюпин в «Зените» — насколько это реально?

— Пока это все без конкретики.

— У Самошникова остается год контракта с «Рубином», много слухов о его уходе. Чего ожидать?

— Ситуация очень простая. Официальных предложений по нему к нам не поступал. Как и по Дюпину. Поэтому на данный момент они — игроки «Рубина».

В сезоне-2021/22 34-летний Дюпин пропустил 59 голов в 33 матчах за «Рубин» во всех турнирах, отыграв 6 встреч на ноль. У 24-летнего Самошникова 1 гол в 27 играх за казанскую команду.

Олег Яровинский. Завышенные зарплаты новичков, 48 миллионов для Фамейе, будущее Дюпина. Честное интервью со спортивным директором «Рубина»

Илья Самошников
Юрий Дюпин
ФК Рубин (Казань)
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