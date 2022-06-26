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Сегодня, 16:58

Полузащитник Дудиев перешел из «Ротора» в «Балтику»

Алексей Еремин
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Полузащитник Аслан Дудиев перешел из «Ротора» в «Балтику», информирует пресс-служба калининградского клуба. Новое соглашение заключено по схеме 1+1.

Дудиев выступал за «Балтику» с 2018 по 2021 год. За это время полузащитник принял участие в 53 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

32-летний футболист в прошедшем сезоне выступал за «Ротор», в котором провел 32 матча во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи.

«Балтика» заняла 10-е место в прошедшем сезоне ФНЛ, набрав 58 очков в 38 турах.

Источник: https://t.me/fc_baltika
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ФК Ротор
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