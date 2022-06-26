Олег Яровинский: «Слуцкий в отпуске летал на переговоры с новичками. Этот фактор недооценивают»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» рассказал о влиянии главного тренера команды Леонида Слуцкого на трансферную кампанию казанцев.

— Очень важна роль и Леонида Викторовича. Он в свой отпуск включался в переговоры по всем нашим новичкам, даже приезжал вместе со мной и с Рустемом Фидаевичем Саймановым на переговоры, проводил встречи с потенциальными новичками в Москве и в Казани, общался с ними по телефону. Убеждал их в том, что они должны играть в «Рубине». Этот фактор вовлеченности тренера в переговоры очень важен, хотя его многие недооценивают.

У некоторых тренеров есть мнение, что не царское это дело — участвовать в переговорах, общаться с игроком, убеждать его. А для Слуцкого это нормально и, считаю, что благодаря его активному участию несколько игроков выбрали именно «Рубин», а не сопоставимые предложения от клубов премьер-лиги.

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в первый дивизион.