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7 октября, 18:36

Спонсор «Рубина» заявил, что не может влиять на кадровую политику клуба

Владислав Зимагулов
Корреспондент
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Пресс-служба СИБУРа, спонсора «Рубина», заявила, что организация не может влиять на кадровую и трансферную политику клуба.

Ранее активные фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Уважаемые болельщики ФК «Рубин», среди сотрудников СИБУРа объективно много поклонников главного футбольного клуба Татарстана, которые внимательно следят за спортивными результатами, вместе с вами радуются успехам команды и переживают ее временные неудачи, каждый на своем личном уровне.

Но на уровне организаций единственная связь между СИБУРом и «Рубином» — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. В том числе потому, что профессионально занимаемся нефтегазохимией, которая приносит средства и для поддержки клуба, и для пополнения бюджета всей республики.

Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК «Рубин» СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба, или другие решения, принимаемые менеджментом», — говорится в заявлении спонсора клуба.

Напомним, что в 2021 году СИБУР и ТАИФ объявили о слиянии компаний. В сентябре ТАИФ был поглощен СИБУРом. «Дочки» ТАИФа — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» — основные спонсоры «Рубина» — отошли СИБУРу.

Казанский клуб с 19 очками после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. В среду казанская команда вылетела из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге», которая занимает последнее место в первой лиге.

Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
11
1
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Алания 14 9 4 1 27-12 31
2
 Балтика 14 7 6 1 23-14 27
3
 КАМАЗ 14 7 5 2 20-11 26
4
 Рубин 14 7 4 3 27-18 25
5
 Волгарь 14 6 5 3 13-9 23
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
7
 Арсенал 14 6 4 4 20-15 22
8
 Нефтехимик 14 5 4 5 13-11 19
9
 Шинник 14 5 3 6 16-16 18
10
 Динамо Мх 14 4 6 4 11-12 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 18-18 17
12
 Кубань 14 4 4 6 14-14 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 14 3 6 5 12-20 15
15
 Велес 14 4 1 9 12-20 13
16
 Краснодар-2 14 3 3 8 11-22 12
17
 Родина 14 2 5 7 11-19 11
18
 Волга 14 1 4 9 8-22 7
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
23.10 00:00
Акрон – Рубин
 - : -
23.10 00:00
Арсенал – Волгарь
 - : -
23.10 00:00
Балтика – Волга
 - : -
23.10 00:00
Динамо Мх – Кубань
 - : -
23.10 00:00
Краснодар-2 – Алания
 - : -
23.10 00:00
Енисей – Уфа
 - : -
23.10 00:00
Родина – Нефтехимик
 - : -
23.10 00:00
Шинник – КАМАЗ
 - : -
23.10 00:00
СКА-Хаб. – Велес
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Евгений Луценко

Евгений Луценко

Арсенал Т

 7
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 6
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Владислав Лазарев

Владислав Лазарев

Балтика

 4
И К Ж
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 11 1 4
Денис Кутин

Денис Кутин

Волга Ул

 8 1 3
Сергей Дмитриев

Сергей Дмитриев

Родина

 13 1 3
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