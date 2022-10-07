Спонсор «Рубина» заявил, что не может влиять на кадровую политику клуба

Пресс-служба СИБУРа, спонсора «Рубина», заявила, что организация не может влиять на кадровую и трансферную политику клуба.

Ранее активные фанаты «Рубина» создали петицию на имя президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора СИБУРа Михаила Карисалова с требованием отправить в отставку главного тренера Леонида Слуцкого и руководство клуба.

«Уважаемые болельщики ФК «Рубин», среди сотрудников СИБУРа объективно много поклонников главного футбольного клуба Татарстана, которые внимательно следят за спортивными результатами, вместе с вами радуются успехам команды и переживают ее временные неудачи, каждый на своем личном уровне.

Но на уровне организаций единственная связь между СИБУРом и «Рубином» — спонсорские контракты наших предприятий с футбольным клубом. Мы приняли на себя финансовые обязательства и в полной мере их выполняем. В том числе потому, что профессионально занимаемся нефтегазохимией, которая приносит средства и для поддержки клуба, и для пополнения бюджета всей республики.

Но в области управления спортивными активами у нас нет ни экспертизы, ни права — владельцем ФК «Рубин» СИБУР тоже не является. Поэтому мы не можем влиять на кадровую и трансферную политику клуба, или другие решения, принимаемые менеджментом», — говорится в заявлении спонсора клуба.

Напомним, что в 2021 году СИБУР и ТАИФ объявили о слиянии компаний. В сентябре ТАИФ был поглощен СИБУРом. «Дочки» ТАИФа — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» — основные спонсоры «Рубина» — отошли СИБУРу.

Казанский клуб с 19 очками после 12 туров занимает шестое место в турнирной таблице первой лиги. В среду казанская команда вылетела из Кубка России, проиграв ульяновской «Волге», которая занимает последнее место в первой лиге.