В «Енисее» рассказали, когда назначат главного тренера команды

Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин может вернуться в красноярский клуб.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Гаранин в ближайшее время будет представлен команде.

«Главный тренер у нас будет к первому сбору. Надо немного потерпеть. Да, к первым сборам мы определимся», — сказал Ивахов «СЭ».

Гаранин тренировал «Енисей» с января по июнь 2022 года, после чего ушел в «Сочи». 52-летний специалист проработал в сочинском клубе до ноября прошлого года и был уволен.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 20 матчах. 31 декабря предыдущий главный тренер красноярцев Артем Горлов возглавил «Нижний Новгород».