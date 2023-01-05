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Сегодня, 15:24

В «Енисее» рассказали, когда назначат главного тренера команды

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Директор «Енисея» Алексей Ивахов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что бывший тренер «Сочи» Вадим Гаранин может вернуться в красноярский клуб.

Ранее журналист Сергей Ильев в своем Telegram-канале сообщил, что Гаранин в ближайшее время будет представлен команде.

«Главный тренер у нас будет к первому сбору. Надо немного потерпеть. Да, к первым сборам мы определимся», — сказал Ивахов «СЭ».

Гаранин тренировал «Енисей» с января по июнь 2022 года, после чего ушел в «Сочи». 52-летний специалист проработал в сочинском клубе до ноября прошлого года и был уволен.

«Енисей» занимает четвертое место в турнирной таблице первой лиги с 34 очками в 20 матчах. 31 декабря предыдущий главный тренер красноярцев Артем Горлов возглавил «Нижний Новгород».

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
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Динамо Мх – Арсенал
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Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
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Балтика

 11
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Виталий Лисакович

Рубин

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П
Артур Галоян

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Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Шинник

 18 1 2
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Велес

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Балтика

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