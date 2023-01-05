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Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за 500 тысяч долларов

Алина Савинова
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как ему предлагали деньги за то, чтобы «Носта» сдала матч.

«Деньги — это хорошо, но они могут с тобой злую шутку сыграть. Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал генеральным директором. Приехали из футбольной «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду».

Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Вы не думайте, все знают, кто берет, кто — нет. Просто в открытую не говорят. Можно столько фамилий вам назвать, но не буду этим заниматься. Мне это не надо. Повторюсь, это их проблемы", — приводит слова Канчельскиса matchtv.ru.

— От «Кубани» большая сумма была?

— 500 тысяч долларов, — добавил специалист.

С 2007 года 53-летний специалист занимал должность генерального директора новотроицкой «Носты». В качестве главного тренера он работал в таких российских клубах, как «Торпедо-ЗИЛ», «Уфа», «Волга» и «Солярис».

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1749173_Prijehali_iz_Kubani_i_predlozhili_denezhku_za_sdachu_matcha__500_tysach_dollarov__Kanchelskis?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Носта
1
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 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
12
 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
КАМАЗ – Волга
 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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