Точилин рассказал подробности ухода из «Олимп-Долгопрудного»

Экс-главный тренер «Олимп-Долгопрудного» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о своем уходе из клуба. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым».

«Да, я покинул команду. Дальше просто без комментариев. Никаких конфликтов у меня не было. Были свои причины на это», — сказал Точилин «СЭ»

На данный момент «Олимп-Долгопрудный» занимает в таблице Олимп-ФНЛ 16-е место, набрав 37 очков за четыре тура до конца первенства.