Управляющая компания "Ростов-Арены" сообщила, что договор с "Чайкой" еще не подписан

ФГУП "Спорт-Инжиниринг", которая является управляющей компанией "Ростов-Арены", сообщила, что на данный момент "Чайка" еще не подписала договор с предприятием о проведении домашних матчей на стадионе, информирует официальный Твиттер организиции.

Ранее на сайте "Чайки" сообщили, что команда будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 в ФНЛ на стадионе "Ростов-Арена".

"Во ФГУП "Спорт-Ин" поступило обращение от ФК "Чайка" о предоставлении клубу возможности проведения матчей. В настоящее время договор между клубом и нашим предприятием не подписан", – написано в Твиттере ФГУП "Спорт-Инжиниринг".

Во ФГУП «Спорт-Ин» поступило обращение от ФК «Чайка» о предоставлении клубу возможности проведения матчей. В настоящее время договор между клубом и нашим предприятием не подписан. — Спорт-Инжиниринг (@FGUPSportin) 26 июня 2019 г.

В конце прошлого сезона "Чайка" стала участником скандала по итогам матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" против "Черноморца"​ (3:1). Победа в той игре помогла клубу из Ростовской области сохранить лидерство в таблице и обойти "Урожай" в споре за путевку в ФНЛ.

"Чайка" будет проводить домашние игры в сезоне-2019/20 на "Ростов-Арене"